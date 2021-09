Szeptember 22-én indul a Pécsi Napok 2021 - információk, koncertek A nagy hagyományú Pécsi Napok idén is a műfaji sokszínűség jegyében kínálja a programokat minden korosztálynak. Bikini zenekar | Pécsi Tangó Ünnep | Kubalibre | Best of Geszti | Bor és Dal Ünnepe – Népek Bordalai és Táncai | Tanuló Város Fesztivál | Parno Graszt | Pécsi Vasutas Koncertfúvós zenekar és még sokan mások.



A programokon való részvétel ingyenes.



Az érvényes rendelkezések szerint a zenés-táncos rendezvényeink kizárólag védettségi igazolvánnyal látogathatók.



Infok a programokról - Pécsi Napok 2021 [2021.09.08.]