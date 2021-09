Kapcsolódó cikkek • Megvan a III. Madách Musical Pályázat győztese Kapcsolatok • Madách Színház A Macskák 1500. előadásával nyit a Madách Színház! Újabb mérföldkő a minden magyar színházi rekordot megdöntő előadás életében! Szeptember 24-én a Macskák 1500. előadásával nyitja meg évadát a Madách Színház. Az előadás premierje 1983. március 25-én volt, a londoni bemutató után alig egy évvel került a budapesti színházba Andrew Lloyd Webber azóta legendássá vált műve Szirtes Tamás rendezésében és Seregi László koreográfiájával. Az elmúlt 38 évben az előadás folyamatosan műsoron volt, mindeközben a szereposztás természetesen sokszor megújult, mindösszesen több mint 270 művész állt már színpadra a darabban. Majdnem 4 évtized alatt több mint 1,6 millió néző váltott rá jegyet. Az eddigi szereplők közül legtöbbször Bajza Viktória, Bencze Ilona és Póka Éva játszott a musicalben, mindhárman ezernél is több alkalommal váltak macskává. A jubileumi előadáson újra a színpadon köszöntünk majd sokakat azok közül, akik az elmúlt 38 évben szerepeltek az előadásban, és megemlékezünk azokról is, akik már nem lehetnek velünk. Seregi László Kossuth-díjas koreográfust, a darab társrendezőjét felvételeken idézzük majd meg. Hogy mi a rendkívüli siker titka? Seregi László, a Mester egy interjúban azt mondta: „Nem volt mindegy, hogy kinek a kezébe kerül Budapesten ez a nagysikerű darab. Ez a Szirtes Tamás és a Seregi László kezébe került, és a magyar színészek, művészek és táncosok kezébe, tehát ha nem kettőnké ez a darab, akkor ez már régen elporladt volna.” A páratlan jubileumot különleges programsorozattal ünnepli a Madách Színház. Az ünnepi hét kezdetén, szeptember 23-án Budapest több pontján találkozhatnak majd nézőink a felnövő macskagenerációval, a Madách Tánc- és Színművészeti Iskola és Szakgimnázium tanulói feldíszített kamionnal járják majd a várost. Az ünnepi Macskák-héten minden előadás különleges meglepetést tartogat a nézők számára. Szeptember 25-től október 3-ig minden Macskák-előadás tapsrendjében egy rendkívüli énekesnő énekli majd a Memoryt, a darab leghíresebb dalát. Vendégeink lesznek: Wolf Kati, Szulák Andrea, Falusi Mariann, Tóth Vera és Keresztes Ildikó is. Jegyvásárlás Madách Színház [2021.09.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu