Fekete komédia a Pesti Színházban - képekben „Minden sikeres férfi mögött áll egy nő” – tartja a mondás. Sally Potter Party című darabjának esetében azonban ez az állítás valahogy így hangzana: „minden sikeres nő mögött áll egy másik nő”. Néhány éve A vendégek címmel nagy sikerrel vetítették a mozik az angol forgatókönyvíró és rendező filmjét, amiből saját maga készített színpadi változatot. A fordulatos fekete komédiát Magyarországon először a Pesti Színházban láthatja a közönség. A Paczolay Béla rendezte előadásban, melynek bemutatója december 4-én volt, Hegyi Barbara, Lukács Sándor, Kovács Patrícia, Igó Éva, Szilágyi Csenge, Telekes Péter és Brasch Bence lépnek színpadra. A főszereplő, Janet ambiciózus politikus, akinek az a leghőbb vágya, hogy talpra állítsa hazája egészségügyi rendszerét. Álma megvalósulása most végre elérhető közelségbe kerül, hiszen megválasztották a brit árnyékkormány miniszterévé, és férjével, illetve a legközelebbi barátaival szeretné megünnepelni a győzelmét. Az összejövetel azonban balul sül el: szép lassan kiderül, hogy minden jelenlévőnek van valami szenzációs bejelentenivalója vagy éppen titka, amit szívesen magában tartana, de ezen az estén minden napvilágra kerül. A nagyratörő tervek, magasztos elvek és személyes álmok kártyavárként dőlnek össze. A vendégek egyre kevésbé figyelnek Janetre, lassan már nem is róla, nem is az ő sikeréről szól az este. Rejtélyes telefonhívások érkeznek, az egyik várva várt vendég pedig távol marad, és egyszer csak előkerül egy pisztoly is... 2017-ben A vendégek címmel mutatták be az angol forgatókönyvíró és rendező, Sally Potter filmjét, amely a 67. Nemzetközi Berlini Filmfesztiválon elnyerte a Guild–díjat. A filmből a szerző saját maga készített színpadi változatot, amelyet az elmúlt időszakban több európai színház is műsorára tűzött. Magyarországon először a Vígszínház Pesti Színházában láthatja a közönség Paczolay Béla rendezésében.



„Ez egy igazi fekete komédia. Remélhetőleg sokat lehet majd rajta nevetni, mert elképesztően szórakoztatóak a figurák és a helyzetek, miközben nagyon komoly és fájdalmas dolgokról van szó. Szélsőséges helyzetbe kerülnek a szereplőink, és azt látjuk, hogy az ember képes feladni a legszebb elveit, képes elárulni a barátait és saját magát is, ha a helyzet úgy kívánja. Mindemellett a Party egy krimi is: van benne sok titok, egy pisztoly, egy elég nyomós indíték, előre eltervezett szándék és erős felindulás is – minden, ami egy jó krimihez kell. De hogy végül ki is az áldozat, hogy elsül-e az a bizonyos fegyver és kinek a kezében marad, azt csak a néző tudja meg majd” – meséli a rendező. A fordulatos fekete komédiában Hegyi Barbara, Lukács Sándor, Kovács Patrícia, Igó Éva, Szilágyi Csenge, Telekes Péter és Brasch Bence lépnek színpadra.

„Olyan ez a darab, mint egy hullámvasút: vannak benne érzelmi csúcspontok, aztán kiderül valami hajmeresztő dolog, zuhanni kezdünk, majd villámgyorsan érkezik egy újabb meglepetés, ahonnan újra visszakapaszkodunk. Az általam játszott Janet is a csúcsról a mélybe zuhan ezen az estén, de többször megpróbál visszakapaszkodni. Nem árulom el, hova jut végül...” – mondta a főszereplő, Hegyi Barbara. Az előadás 18 éven aluliaknak nem ajánlott.



Pesti Színház

Bemutató: 2021. december 4.

Janet - Hegyi Barbara

Bill - Lukács Sándor

April - Kovács Patrícia

Gottfried - Telekes Péter

Martha - Igó Éva

Jinny - Szilágyi Csenge

Tom - Brasch Bence Fordító/Dramaturg: KOVÁCS KRISZTINA

Díszlet: KHELL CSÖRSZ

Jelmez: LISZTOPÁD KRISZTINA

Világítás: HLINKA MÓNI Súgó: ÁDÁM DOROTTYA

Ügyelő: KORMÁNYOSI MIKLÓS

A rendező munkatársa: SZLÁDEK KATA

RENDEZŐ: PACZOLAY BÉLA



