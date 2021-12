A borból hagyjatok - megérkezett a LNDA formáció újdonsága Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk tartja a mondás, az LNDA zenekar új dala és videoklipje egy bulizós-borozós, a fiatalságot ünneplő, a barátok körében eltöltött estéről mesél.



"Az egész Földet a karomba zárom. Semmi vagyok, minden leszek.” Mindannyian világ meghódító tervekkel indulunk neki az életnek, de ez nehezebb, mint gondoljuk, ezért néha szükség van arra, hogy megállítsuk az időt és élvezzük a pillanat szépségét. Egy ilyen, barátokkal töltött lazulós estét mutat be az LNDA új száma, A Borból hagyjatok.



„Ez az egyszerű, dallamos bulizós, könnyed kis dal az elszállós nyári estékről. Belefoglalva az „itt és most” -ot, a jelent és az idő múlását is, amit nem akarunk, de nem tudunk ellene mit tenni. Így az „Élj a mának!” elvet követve rajzolódott ki az egész sztori, ezt próbáltuk képileg is megjeleníteni. Ebben a dalban nincsenek bonyodalmak, sorok mögötti fájdalmak, mint az én szövegeimben általában. Nem kell mélyre ásni, hogy megértsük. Őszintén remélem, hogy tetszeni fog a közönségünknek.” -mondja Kaszás Linda a zenekar énekese.

A melankolikusabb hangulatú, Linda hangjához jó illő dallamot és a lírikus szöveget elektromos gitár és szinti betétek, helyenként kellemesen felpörgetett ritmus kíséri. A klipben bulizó fiatalok szerepelnek, ahogy felhőtlenül iszogatnak, élvezik egymás társaságát egy kellemes, nyári esti buliban, miközben zenél az együttes és Linda énekel. Gyakran láthatjuk Linda arcát közelről, és ezáltal kirajzolódik összetett személyisége, ami szinte átragyogja a dalt.



