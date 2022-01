Kapcsolatok • Babicsek Bernát Elhunyt Babicsek Bernát 2022. január 1-jén Solymár, Cserje utcai családi házában tűz keletkezett. Babicsek Bernát halálát valószínűleg füstmérgezés okozta. Solymáron nőtt fel. Kilenc éves korától zenélt, majd énekelni is tanult.



Az Eszterházy Károly Főiskola ének-zene szakán diplomázott, majd építész technikusi végzettséget szerzett. 2000-től a Gór Nagy Mária Színitanodában tanult színészmesterséget.



Több filmben és televíziós sorozatban is szerepelt, mellette játszott a Játékszínben, a Szkéné Színházban, a Ruttkai Éva Színházban, a Karinthy Színházban, a Turay Ida Színházban és a Pinceszínházban is.



Tangóharmonikán játszott, 2006-ban lemeze jelent meg Tangó-harmonika címmel.



Bernie Bellamy művésznéven a Paddy and the Rats nevű zenekar oszlopos tagja volt.



Nyugodjon békében! [2022.01.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu