Dimash koncertek tavasszal Hosszú évek covid miatti halasztásai után végre élőben koncertezik Dubajban és Európában 2022 tavaszán Dimash Qudaibergen, a világhírű kazah énekes. 2022. március 25 Dubaj https://band.link/Dimash_Qudaibergen 2022. április 9. Düsseldorf https://biletkartina.tv/en/event/dimash-kudaybergen-v-germanii-i-chehii 2022. április 16 Prága https://biletkartina.tv/en/event/dimash-kudaybergen-v-germanii-i-chehii 2021 második félévének vázlatos összefoglalója: Már a nyarat sem töltötte a négy fal között, Belorusziában és Kínában lépett fel nyilvánosan. Zenei versenyeken vett részt, most már, mint zsűritag. Természetesen többször fel is lépett mindegyik helyen. Szlavjanszkij Bazaar Vitebszk New Wave Szocsi: itt három teljesen új számot mutatott be, mintegy trilógiát. Zeneileg, szövegileg, mondanivalóban, színpadképben , jelmezekben is alátámasztott a dalok összetartozása. Dimashnak már olyan sok és nagyléptékű a közölnivalója az emberekkel, hogy az már szétfeszíti egy dal kereteit. Igor Krutoy-Sharon Vaughn: Stranger Új föld, ameddig ellátok,

Új föld alattam, hol állok.

Idegen egy idegen földjén,

Új lehetőség, hogy megtudjam, ki vagyok én,

Ha lesz erőm elkezdeni ismét. https://azebrenalmodo.blogspot.com/2021/08/dimash-qudaibergen-stranger-magyar.html Több info https://www.youtube.com/watch?v=lFsB5HVnmSA&ab_channel=DimashQudaibergen Edilzhan Gabbasov-Jordan Arakelyan: Fly Away Arra gondolok, az kell, hogy szeressenek, Mindenkinek szüksége van a szeretetre. Miért kell minden nap hazudnunk? Miért kell maradnunk, ha nem akarunk? https://azebrenalmodo.blogspot.com/2021/08/dimash-qudaibergen-fly-away-magyar.html Több info https://www.youtube.com/watch?v=4p2qOIt9hdM&ab_channel=DimashQudaibergen Igor Krutoy:Ave Maria. Nincs szövege. Több info https://www.youtube.com/watch?v=mLG8g2ooFSA&ab_channel=DimashQudaibergen Kazahsztánban a nevével fémjelzett nemzetközi gyermek énekversenyen (Bagytty Bala) jelenlétével is támogatta a 19 fős döntő kis résztvevőit, akiket majdnem 1000 nevezőből választottak ki a világ több országából. Több info: https://en.dimashnews.com/dimash-at-the-baqytty-bala-contest/ A művész most valószínűleg Kínában tartózkodik, feltételezhetően a covid miatt félbemaradt szerződéses kötelezettségeinek teljesítése miatt, ahonnan szerencsére elérhetőek a fellépéseinek videói. https://www.youtube.com/playlist?list=PLNLTq0pDRFyjxNYnCxHJHIVyANJFl3V_6&ab_channel=DimashQudaibergen A Shine! Super Brothers S2 műsorából válogatva: https://www.youtube.com/watch?v=G4hiK9JUHbg&ab_channel=YOUKUSHOW Részt vett az online Tokyo Jazz Festivalon a G.Matsui-K.Tamaki Ikanaide előadásával. Semmi… Nem látok semmit. Csak sírok. Nem a szomorúság az ok, A boldogság melege az, Mit az érintésed ad. https://azebrenalmodo.blogspot.com/2021/12/dimash-qudaibergen-ikanaide-ne-menj.html?fbclid=IwAR3_NfvrX1Ex6ZbmY6gOW570LSek_YAmyRE1IryIjWXiys4-nmAsMRQPBxs Több info és videó itt: https://en.dimashnews.com/dimash-performs-a-song-in-japanese/ Youtube csatornáján feltöltésre került a 2021 januári online koncertjének majdnem minden száma. https://www.youtube.com/playlist?list=PLNLTq0pDRFyhtEt44Dtoycs6ghQExRXeq&ab_channel=DimashQudaibergen Ennek a koncertnek a legnagyobb meglepetése az Ómir Óter volt, ami az egy évvel ezelőtti világhangulatban döbbenetes erővel hatott, most pedig új videoklipet kapott, igaz, itt már egy kicsit más jelentéstartalommal. Mindenesetre biztos hátteret és fogódzkodót mutatva a sajnálatosan tragikus januári kazahsztáni események előtt. Több info és videó itt: https://en.dimashnews.com/omir-oter-ode-to-life/ És a nagy bejelentés: Dubajban a Világkiállítás ideje alatt , a nevével fémjelzett étteremben - DQ Show & Gastronomy - két héten keresztül lesz megtekinthető egy előadás, aminek természetesen ő lesz a főszereplője, valamint március 25-én a Coca-Cola Arénában tartja a pandémia utáni visszatérő koncertjét. https://dqshow.online/ https://www.youtube.com/watch?v=BtFI092rSJg Nagy Gabriella [2022.02.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu