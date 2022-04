Kapcsolódó cikkek • Lehetsz király... egy percre még - megnéztük a Rómeó és Júliát az Arénában Képgalériák • Rómeó és Júlia az Arénában • Rómeó és Júlia PRÓBA az Arénában Sajnáljuk-e, hogy ez volt az utolsó Rómeó és Júlia a Budapest Sportarénában? Április 14-én este két év kényszerhallgatás után ismét a Papp László Budapest Sportaréna színpadán csendült fel Gérard Presgurvic világsikerű musicaljének, a Rómeó és Júliának a dallamai. Párizsban 21, itthon 18 éve mutatták be és időközben az egész világot meghódította a jól ismert tragikus szerelem zenés változata. Ennyi idő alatt felnőtt egy generáció, de a régiek sem feledték a Lehetsz király, a Szívből szeretni vagy a Miért fáj? kellemes hangzását és szövegvilágát. A 2019. szeptemberi dupla előadás sikerét nem tudták a következő évben megismételni, mert közbeszólt a koronavírus-járvány, ahogyan még 2021-ben is. Így most, áprilisban a tervek szerint, utolsó alkalommal lehetett megnézni a Budapest Sportarénában a világirodalom legszebb szerelmes történetét. A múlt... Rómeó és Júlia az Arénában képekben - klikk a fotóra De tekintsünk egy kicsit vissza 2004-re. Kerényi Miklós Gábor KERO rendezésében ekkor mutatta be a Budapesti Operettszínház a franciául már jól csengő musicalt. Shakespeare színműve alapján készült mű története mindenki számára ismerős. Gérard Presgurvic, a zeneszerző és egyben szövegíró szerint a Rómeó a világirodalom legromantikusabb és legtragikusabb darabja. Ennél jobb téma nem is kell egy jó musicalhez, hiszen van benne minden: gyűlölet, szerelem, félreértés, halál, esküvő, szabadság. Az előadás – ahogy Franciaországban, majd a világ több pontján is – hatalmas siker lett, a nagymező utcai teátrumban is. Akinek jegye volt rá – ráadásul első szereposztásra – az kisebbfajta kincset tartott a kezében, hiszen nem volt ritka, hogy az Oktogonig állt a sor a jegyvásárláskor. Elindult hát valami, amire addig nem volt példa itthon: musical színészekből sztárok lettek. Kerényi Miklós Gábor hihetetlen érzékkel válogatta össze a szereposztást, akik évekig az Operettszínház magját alkották. Dolhai Attila, Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán, Mészáros Árpád Zsolt, Szabó P. Szilveszter, csak néhány név a legendás előadásból. Szinte nem volt olyan ember az országba, aki ne énekelte volna a Lehetsz királyt, amit még a rádiók is játszottak – az már extra volt, hogy sokan a koreográfiát is tudták hozzá (én 18 év alatt sem tanultam meg). Olyan volt a Rómeó és Júlia a musicalirodalomnak, mint a Harry Potter könyvek a gyerekeknek, aki ettől nem szerette meg a műfajt, az „menthetetlen volt”. Az előadáson felnőtt egy nemzedék, de nem csak a nézők, hanem a színészek között is. Az akkor 10-13 éves kisfiúk és kislányok arról álmodoztak, hogy egyszer benne legyenek az előadásban, és sokaknak sikerült is. Először csak az Operettszínház, majd az Aréna színpadán. Veréb Tamás (Rómeó) 10 évesen látta először, Kardffy Aisha (Júlia) 9 volt, amikor megérintette a darab. Ám, szinte mindenkinek van egy-egy emléke az „eredeti” előadásról. Jelen... Rómeó és Júlia az Arénában képekben - klikk a fotóra Erre a hosszú felvezetésre azért volt szükség, hogy mindenki értse, a Rómeó és Júlia valóban egy legendás előadás. Ehhez hozzányúlni 15-18 évvel később akkor is nehéz feladat, hogy ugyanúgy Kerényi Miklós Gábor rendezi, mint akkor. Nyugodtan mondhatjuk – és ehhez még elfogultnak sem kell lenni – hogy a 2000-es évek eleji gárda magasra tette a lécet. Olyan magasra, amit egykönnyen nem ér el senki, és ez április 14-én az Arénában be is bizonyosodott. Az eredeti tervek szerint a legendás szereposztás sztárjai közül is visszatértek volna páran, ebből szinte csak Mészáros Árpád Zsolt maradt, aki egykor Benvolió volt, most pedig Lőrinc barát szerepét vett át. Rómeó, Mercutió és Benvolió alakját Veréb Tamás, Cseh Dávid Péter és Kerényi Miklós Máté keltette életre, míg Júlia szerepében Kardffy Aisha-t láthattuk. De olyan „régi motorosok” is feltűntek a darabban, mint Détár Enikő, Egyházi Géza vagy Makrai Pál. Itt megint ugorjunk, mert nehéz lenne bárkit kiemelni. Persze, ahogy KERO az előadás végén elmondta világrekordnak számít, két nap alatt összerakni egy ilyen produkciót. Csakhogy a nézőknek ezt nem kell(ene) tudni. Ők azért vették a jegyet, amit a szervezők hirdettek – az utolsó pillanatig – az egykori szereplők mellett a francia előadás Rómeója és Júliája Damien Sargue és Cécilia Cara is itt lesz. Hát nem volt! A szervezők Facebook-oldalukon egy hivatalos közleményben ismertették, hogy ők sem tudják, miért maradt távol a két francia színész. Mint írják: „Az előadás napján egy rajongó közléséből derült ki, hogy a két művész a szerződést megszegve, másik előadáson lépett fel. Gérard Presgurvic úr, a musical szerzője jelen volt az előadáson, de sajnos nem érezte jól magát, így nem ment fel a színpadra.”

Damien Sargue és Cécilia Cara reakciója az állításra Cécilia közösségi oldalán olvasható és hallhaó. Jövő...? Ez az előadás egyszerre akarta megjeleníteni a múltat és a jövőt. A tánckar tagjai közül is sokan csak erre az előadásra tértek vissza. Kicsit mindenki nosztalgikus hangulatba került, néző, színész egyaránt. Ezért járt az állótaps a végén. A múltnak szólt, amit ideje lesz lezárni. Hogy sajnáljuk-e, hogy ez volt az utolsó Rómeó és Júlia a Budapest Sportarénában? Ebben a formában nem. Hogy látunk-e még Rómeó és Júliát? Reméljük, igen? És, hogy találnak-e újra egy olyan fergeteges musical színész csapatot? Szívből kívánjuk, hogy igen! Mert nem csak a szerelem, hanem „a Rómeó” is örök! M. Adri

