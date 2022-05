Dalszerző Expo 2022 - Négy tematikus nap és workshopok Budapesten Négy tematikus nappal, mások mellett Palya Bea, Rácz Gergő, Müller Péter Sziámi és Hien részvételével rendezik meg az idei Dalszerző Expót (DEX) május 23-tól 26-ig a fővárosi Muzikum klubban. A résztvevők angol és magyar nyelvű előadások mellett specifikus workshopok és mesterképzések közül válogathatnak. A programokon külföldi szakemberekkel és hazai szerzőkkel is lehet találkozni - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel. Idén ötödik alkalommal rendezi meg az Artisjus a Dalszerző Expót. A rendezvénysorozatot 2018-ban indította el a szerzői egyesület azzal a céllal, hogy kimondottan a dalok szerzőinek kínáljon fejlődési és kapcsolatépítési lehetőséget.



A négynaposra bővült DEX-en hétfőn a zeneszerzésé, kedden a szövegírásé, szerdán a produceri munkáé lesz a főszerep, míg a csütörtöki nap a dalszerzői kollaborációkról és a zeneipari kapcsolatok építéséről fog szólni. A kis létszámú programok résztvevői személyesen is bemutatkozhatnak a hazai és külföldi szerzőknek: lehetőségük lesz az eddig fiókban rejtegetett dalaikról kikérni az élvonalbeli dalszerzők szakmai véleményét.



"A korábbi DEX-ek alapján a legkedveltebb program a szűk körben tartott workshop, amelyen profi dalszerzőktől lehet gyakorlati tudást szerezni. Ezért döntöttünk 2022-re négy tematikus DEX-nap mellett. Reméljük, minél többen érkeznek a környező országokból is, ahogy a koronavírus előtt" - idézte Tóth Péter Benjamint, az Artisjus Üzleti transzformációs igazgatóját, a DEX alapítóját a kommüniké.



A rendezvényen ott lesz a Dal 2020 győztes dalának (Mostantól) szerző-előadója, Rácz Gergő, aki akusztikus gitárral a kezében szedi ízekre saját szerzeményeit. Müller Péter Sziámi a dalszövegírás alaphelyzeteit (szövegre zene, zenére szöveg) veszi górcső alá, a Megasztárban 15 évesen ismertté vált Hien az Egyesült Államokból érkezik előadni a művészi profilváltásról és a rebrandingről. Az énekes, dalszerző Brooklynban a Berklee Egyetemen tanult és független művészként futott be karriert.



Szintén jelen lesz a DEX-en a dalszerzés és a stúdiómunka fázisait bemutató műsor, a Dalfutár két producere, Hajós András és Jeli András. Ők arról beszélnek például, hogy műsorkészítőként mekkora hatásuk van a készülő dalokra. Külföldről többek között Pascal Oorts érkezik: a belga producer-dalszerző interaktív workshopján tíz pontban mutatja be, mitől emelkedhet ki egy dal az átlagos szerzemények közül.



A DEX-en előad még Palya Bea, Hegyi György (Emil.RuleZ!), Szepesi Mátyás (Konyha), Johnny K. Palmer, Szécsi Böbe, Kozma Kata, Saya Noé, Ian O'Sullivan, Bánkuti Dani, Tempfli Erik, Antal Levente (BluntOne), Zsüd, Körmendi Roland (SMiTHMUSiX), Cristian Tarcea, Monoir (Románia, Thrace Music), Andreea Selaru és Alexandru Sanda (Románia, Global Records), Sajó Dávid, az imPro podcast, az Artisjus, az MHRS és a Zeneműkiadók Szövetségének szakemberei.

