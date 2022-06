Jin-jang - Ismerd meg Csák Pistit!

Jin-jang címmel érkezett meg a debütáló videóklip

Csák István énekes a Lady Gaga Shallow feldolgozásával indította el a pályafutását, melyet nem sokkal később már első saját dala, a Jin-jang című szerelmes szerzemény is követett.



Pisti egy remek énekes, aki karizmatikusságával - és egyúttal tiszta szívű előadás módjával azonnal belopja magát a hallgatóság szívébe. A Jin-jang egy nagyon slágeresen és könnyen megjegyezhető pop szerzemény, amely kiváló debütálás is, hiszen Pistit már számos hazai - és kárpát-medencei rádió is elkezdte játszani.



Természetesen a kiváló debütáló dal után, már azonnal folyik tovább a munka, hiszen már készül a következő szerzemény, melyhez ezúttal is a kiváló rendező, Németh "Kobe" Dániel álmodott meg kisfilmet.

