Újdonságokkal jön a Petőfi Rádió A legújabb slágerek és az elektronikus zene legjava mellett az egészséges életmód áll a középpontban a Petőfi Rádió megújuló őszi műsorkínálatában. Egész nyáron a legnépszerűbb hazai fesztiválhelyszínekről jelentkezett a Petőfi Rádió, amely az ősz beköszöntével is lendületben marad. Szeptembertől az egész országot megmozgatja Szikora Tamás: a Petőfi Dance című műsorában minden este 6 és 7 óra között az európai mainstream tánczenéé lesz a terep, míg az utána következő Petőfi Üzenőfal adásaiban élő, interaktív TikTok-közvetítéssel és a hallgatók kedvenc slágereivel szórakoztatja a közönséget. Folytatódik a Petőfi Rádió nagy sikerű elektronikus zenei műsorsorozata, a Petőfi Elektrik is, amelyben kiemelt szerepet kap a Szelektrik DJ-verseny első és második helyzettje. A legjobbként végzett Andrea Lane csütörtökönként, a második, Matt Klear pedig hétfő esténként 10 órától várja a műfaj rajongóit. A Hazafelé Petőfivel és a Mezgerélő mellett újdonságok egészítik ki az őszi műsorkínálatot. Fekete Laci péntek és szombat este 8 órától a Petőfi Iránytűvel és annak extra kiadásával tér vissza az éterbe. A Hét Lemeze című válogatással vasárnaponként azonos időben, majd egy új műsorral, a Petőfi Befutóval várja a hallgatókat vasárnap este 10 órától, melyben feltörekvő és underground előadók újdonságait mutatja be. A Petőfi Chart toplistával száguld végig a zenei piacon: szombatonként a hét legjobb 30 hazai, vasárnaponként pedig a hét legjobb magyar és külföldi zenéivel jelentkezik délután 4 és 6 óra között. Hétköznap hajnalban 5 és 6 óra között továbbra is Varga Gergő indítja a reggelt, majd a folytatásban érdekes témákkal és sztárvendégekkel, Bekker Dávid és Nagy Natasa várják a hallgatókat délelőtt 10 óráig. Hétvégente Faragó Janka jelentkezik a PetőFITT-tel, amelyben az egészséges életmód kérdéseivel foglalkozik majd szakértőkkel. Vasárnaponként este 6 órától új adásokkal jelentkezik Rédl Ádám a Talpig magyarban, 7 órától pedig a szcéna legújabb híreivel és zenéivel jön a Petőfi ROCK x Hammerworld.

Új őszi műsorok és a legfrissebb zenék – szeptembertől a Petőfi Rádióban! [2022.08.26.]