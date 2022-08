Ismét Nemzetközi Tisza Halfesztivált rendeznek Szegeden A pandémia okozta kényszerű kétéves szünet után ismét Nemzetközi Tisza Halfesztivált rendeznek Szegeden szeptember első hétvégéjén, amikor sok ezer vendéget várnak Magyarországról és a határon túlról. A háromnapos gasztronómiai seregszemlén mindenki megkóstolhatja a hungarikum címet elnyerő tiszai halászlét. Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács, a fesztivál főszervezője elárulta, a kiváló szegedi halászlé titka - a minőségi alapanyagok mellett -, hogy többféle hal csontját fölhasználva alaplevet készítenek, melybe alapos passzírozást követően főzik bele a filézett halat. Az immár huszonötödik alkalommal megszervezett fesztivál pénteken délután szórakoztató programokkal kezdődik. A rendezvény második napján, szombaton az újszegedi Partfürdőn amatőr- és mesterszakácsok, családi- és vállalati csapatok, a politika, a közélet és sport prominens személyei vállalkoznak arra, hogy bemutassák halászléfőző tudományukat. Itt több tucat csapat készíti majd el a hallét egy vagy több saját bográcsában, az általa féltve őrzött receptúra alapján, s lesznek olyanok, akik több száz embert látnak vendégül.



A folyó szegedi oldalán a rendezvényt szervező halászcsárda a vízi bástyára felállított óriásbográcsaiban készíti el a hallét, ezek közül a legnagyobb háromezer literes. A térség más halászcsárdái a jellegzetes szögedi hallé mellett sült harcsával, süllővel, keszeggel, haltepertővel, pontypatkóval és harcsapaprikással várják az ínyenceket. A látogatók kürtőskalácsot, hazai borászok és kézműves sörfőzők remekeit kóstolhatják majd, és válogathatnak a magyar kézműves termékek színe-javából is.



A közönséget könnyű- és népzenei koncertek, gyermekprogramok, sárkányhajó- és sup verseny is szórakoztatja majd.



A fesztiválhoz több jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódik. A szegedi gyermekklinika javára jótékonysági futást és kerekezést szerveznek szombaton délelőtt a Partfürdőről rajtolva. A leglátványosabbnak azonban a Szegedi Dóm Rotary Club gumikacsaversenye ígérkezik a Tiszán. A bevételből a Rotary Gift of Life - Ajándékozz életet! projektet támogatják, mely azért jött létre, hogy szívfejlődési rendellenességgel született gyermekeknek biztosítson lehetőséget életmentő szívműtéthez. MTI [2022.08.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Brazil hangulatteremtő zene zenekar [2022.08.27.]

Tanulj dobolni a Solaris dobosától szolgáltatás » oktatás [2022.08.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu