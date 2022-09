Teszek rá - Megérkezett Gór-Nagy Era újdonsága

Gór Nagy Mária színésznő tehetséges unokahúga a "Teszek rá" című új dalában arról énekel, hogy ne akarjunk megfelelni másoknak.

Gór-Nagy Era 4 évvel ezelőtt dobta be magát a magyar könnyűzenei köztudatba. 2018 őszén jelent meg az első klipes dala „Gyűlölsz vagy imádsz?” címmel.



Hársházi Szabolcs dalszerző-producerrel együttműködve 2020-ban megjelent a bemutatkozó albuma is „Addiktív” címmel és azóta is jellennek meg jobbnál-jobb kislemezes dalai; valamint rendszeresen látható a különböző hazai televíziós zenei csatornákon.

A különleges hangú énekesnő legújabb dalát ezekkel a sorokkal ajánlja közösségi oldalán a követői figyelmébe:

„"Nem kell senkinek megfelelned, csakis saját magadnak!

[2022.09.12.]