Sisi, ahogy még nem láttuk - Fűző (Corsage) Október 6-án kezdődött és 16-áig tart a budapesti Művész moziban a SZEMREVALÓ |SEHENSWERT FILMFESZTIVÁL. A Goethe Institut, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös rendezvénye immár tizenegyedik alkalommal hozza el a német nyelvterület új filmjeinek legjavát- köztük számos fesztiváldíjas alkotást - eredeti nyelven, magyar felirattal.

Maria Kreutzer a cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard válogatásában díját nyert FŰZŐ című filmjének október 13-i vetítése után Alma Hasun színésznővel és Monika Buttinger jelmeztervezővel lesz közönségtalálkozó. Erzsébet osztrák császárnét és magyar királynét egykor Európa-szerte bálványozták szépségéért. Sisi azonban 1877-ben betölti a negyvenedik évét, és már hivatalosan is öregasszonynak számít. Bár annak idején kulcsszerepet játszott az Ausztria és Magyarország közti kiegyezésben, szerepe mára pusztán jelképessé vált. Kétségbeesetten küzd, hogy megőrizze fiatalos külsejét és a róla alkotott képet. A bécsi udvar ellenséges közege egyre fullasztóbbá válik számára, férjével, Ferenc Józseffel való viszonya is feszült, ezért fiatalkorának izgalmait keresve Angliába és Bajorországba utazik, ahol meglátogatja egykori szerelmeit, barátait és politikai szövetségeseit. A film a cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard válogatásában mutatkozott be, ahol a legjobb színészi alakítás díját nyerte. Főszereplője a Fantomszálból és a Bergman szigetéből ismert luxemburgi színésznő, Vicky Krieps. A film október 13-án 19 órakor kezdődő vetítése után a Fanny Feifalik szerepét alakító Alma Hasun osztrák színésznővel és Monika Buttinger jelmeztervezővel lesz közönségtalálkozó. Ennek apropója, hogy egy nagyon látványos képi világú, modern kosztümös filmről van szó. Monika Buttinger több mint 55 nagyjátékfilm jelmezeit tervezte, köztük olyan alkotásokét, mint a THE FLOOR UNDER FEET (Berlinale versenyfilm), a REVANS (2008, Oscar-jelölés), vagy a VÁMPÍR A DÍVÁNYON (2014).



A film október 16-án 20 órakor újranézhető.

A mozikban október 20-tól vetítik. Rendező: Marie Kreutzer

Forgatókönyvíró: Marie Kreutzer

Operatőr: Judith Kaufmann

Vágó: Ulrike Kofler

Jelmeztervező: Monika Buttinger

Producer: Johanna Scherz, Alexander Glehr



Szereplők:

Vicky Krieps

Finnegan Oldfield

Manuel Rubey

Lengyel Tamás

Aaron Friesz

Florian Teichtmeister Forgalmazza a Cirko Film Idén stílusosan 11 filmet vetítenek a Szemrevaló filmfesztiválon. A mostani válogatás súlypontját azoknak az erős nőknek a világa képezi, akik jogaikért és szabadságukért harcolnak.

