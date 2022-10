Ajánljuk! Kiskori énjével találkozott BariLaci új zenéjében 2013-ban egy kisfiú lépett elő Az ének iskolája tehetséggondozó műsorában, és tűpontosan énekelte el Demjén Ferenc kultikus „Hogyan tudnék élni nélküled” felvételét. A kész férfivá cseperedett BariLaci majdnem egy évtizeddel később, új modern köntösbe bújtatta nyertes dalát, miközben a Sztárban sztár leszek! egyik nagyon esélyes versenyzőjeként méretteti meg magát. Kristály tiszta énekhangjáról és páratlan zenei tehetségéről BariLaci számos további produkcióban és saját szerzeményben megbizonyosodhattunk az elmúlt években. Miután gyerekként számos elismerésben részesült, 2021-ben tért vissza a „Féltelek.” lélekemelő, önálló dalával A Dal show-jába, amivel döntőbe került. Majd sorra érkeztek további zeneszámok, mint a „Messzire mennék”, a játékos „Minden nap”, és a legutóbbi groove-os, izgalmas „Elsétáltál”. Laci jelenleg is elkápráztatja a közönséget, hiszen az idei Sztárban sztár leszek! első élő közvetítésében is már továbbjutott a The Prodigy frontembereként egy teljesen új, észbontó oldalát bemutatva, miután páratlan zsenialitással utánozta a második középdöntőben Pavarottit. A verseny mellett az előadó/dalszerző egy új átdolgozást hozott, amely sokaknak lehet már ismerős, hiszen kicsiként ezzel vált igazán híressé: „2023-ban lesz 10 éve, hogy Az ének iskolájában előadtam a „Hogyan tudnék élni nélküled” slágert. A mai napig sokan ezzel az előadással ismernek meg és számomra a mai napig egy nagyon szimbolikus dal” – árulta el gondolatait BariLaci az újdonságról. „Szeretném, hogy ezt az örökzöldet a mai fiatalság is megismerje, így egy új hangzást és egy személyes rapbetétet is hozzáadtam, az elmúlt 10 év szerelmeit, csalódásait mutatja be.” Az ikonikus trackhez született egy videóklip, amiben Laci kiköpött gyerekkori mása, unokaöccse alakítja a videóban látható serdülő zenész szerepét. [2022.10.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje HITEL VÁLLALKOZÓKNAK egyéb [2022.10.07.]

