Balázs Andival folytatódik a Mindennapi Bátorságunk: A legnagyobb bátorság önmagunkat elfogadni Újabb sztárvendéggel érkezik csütörtök este 19:00-kor az Eötvös10-be a Mindennapi Bátorságunk című előadás. Csonka András után most Balázs Andit látja vendégül a Bátorságok Könyve kulturális online magazin két megalkotója, Gerlits Réka és Mészáros Piroska. Andi számára nem is volt kérdés, hogy elvállalja a felkérést. „Világ életemben fontosnak tartottam kiállni magamért és másokért. Persze nem volt könnyű az idáig vezető út, tiniként rendszeresen zargattak, beszóltak az alkatom vagy a természetem miatt. Nekem a családom támogatása volt a legnagyobb támasz az önelfogadásomban. Az igazi bátorság felfedezni azt, hogy a bántást erővé is lehet transzformálni. Volt olyan tanárom, aki verbálisan bántalmazta az egyik osztálytársam, mert vékony és csöndes volt. Én, a molett lány felpattantam és azonnal kikértem magamnak, hogy ezt csinálja a társammal” -kezdte meg Andi a megdöbbentő történetét. A színésznő népszerűsége töretlen, több hazai színházban láthatjuk, számos sorozat és filmes szerep van mögötte, illetve a tévében is rendszeresen feltűnik. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy egy ilyen idealizált világban, mint a showbiznisz, nem érte-e atrocitás a sztárt az alkata miatt. „Nem kellett munka miatt fogynom, azért hogy több vagy jobb feladatot kapjak, legyen szó producerről vagy bármilyen döntéshozóról. Szerencsére olyan emberekkel hozott össze az élet, akik sose kértek tőlem ilyet. Egyszer volt, amikor magamtól álltam neki a fogyásnak; amikor A Nagy Duett című műsorban szerepeltem és közben a Karinthyban a Margarida asszonyt próbáltam. Kitűztem a célt, miszerint le tudok adni 10 kilót. Nem a beach body vagy az eggyel kisebb ruha volt a cél, hanem az út és a tudat, hogy képes vagyok megcsinálni, ha elhatározom magam. Lehet egyszer megint rászánom magam, addig viszont maradok olyan, amilyen vagyok” – üzente Andi. A sztár akár az újságokban, akár a social felületein is aktívan oszt meg információkat és történeteket az életéből, sőt a legtöbbször karakán véleményét se rejti véka alá. Az alkata mellett leggyakrabban a családi állapotát és a szerelmi életét firtatják a netes világ trolljai. „Gyakran visszatérő kérdés az életemben. Bevallom, sose voltam az a lány, aki feltétlenül be akar állni a sorba és görcsösen ragaszkodik a nagy esküvő, három gyerek és a fényűző élet kombóhoz. A tökéletességet néha pont a tökéletlenségben találjuk meg, pontosabban a nem szokványosban. Gáborral vagy ahogy hívni szoktam őt, a „Fiúmmal” 20 éve élünk a legnagyobb boldogságban a kutyakölykökkel. Nem kell ahhoz habos-babos ruha, hogy boldog legyek. Állandó téma ez a közösségi oldalaimon is, a legnagyobb őszinteséggel kommunikálok bármikor róla illetve az önelfogadásról. Ezért is volt szimpatikus a Bátorságok Könyve két megalkotójának, Mészáros Piroska és Gerlits Réka megkeresése, mert több ilyen vagány csaj kéne, mint ők! Őszintén beszélnek az életükről, a nehézségeikről és félelmeikről, legyen szó a karrierről, családról vagy akár a saját testünk elfogadásáról. Több és több ilyen kéne, nem beszélve az előadásról, a Mindennapi Bátorságunkról, ahol azt érzem, életem egyik legtisztább és izgalmas interjúját fogom adni ennek a két szupercsajnak” – mondta Andi.



Jegyvásárlás Fotó és trailer: Terminal Workhouse [2022.10.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.10.18.]

Hitel ezüst egyének szolgáltatás [2022.10.17.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu