Két bolod egy pár - Szolnoki Péter vidám duettel rukkolt elő

„Két bolond az egy pár" címmel Szolnoki Péter egy könnyed, szórakoztató, latinos hangvételű duettel rukkolt elő, amit a fantasztikus hangú Farkas Zsófival közösen énekelnek, aki Sophie Cairo művésznéven már hét éve a világhírű La Bouche énekesnője. A klipben, Szolnoki Péter legkisebb fia, Balázs is feltűnik, aki szintén zenész. A dalt Péter komponálta, és hangszerelte, a szöveget Duba Gábor írta, aki a párkapcsolati helyzetek ironikus megfogalmazásának nagymestere. A zenei alap elkészítésében a Bon-Bon zenekar állandó dobosa és hangmérnöke, Szentmihályi "Michel" Gábor közreműködött, valamint olyan kiváló muzsikusok, mint a zongorista Révész Richárd és Sipeki Zoltán, gitáros. A klipet több helyszínen forgatták: a legtöbb jelenet a Balaton legrégebbi vitorlásán, az 1896-ban épült Kishamis Kutteren készült M. Nagy Richárd, rendező segítségével, aki most kivételesen másodoperatőrként közreműködött. A vidámparki jeleneteket pedig Magyarország egyetlen működő hullámvasútján, a Zobori Élményparkban, valamint a németországi Europa-Parkban rögzítette a videóklip vezetőoperatőre és társrendezője, Halmi Zoltán. A klipben Zoltán családján kívül, Szolnoki Péter legkisebb fia, Balázs is feltűnik, aki "The 02s" nevű zenekarával egyre nagyobb sikereket ér el. - Nagyon megható és inspiráló mindhárom gyermekemmel együtt dolgozni. A legkisebb fiammal, Balázzsal az elmúlt években már többször előadtuk a "Két hang" című duettünket, most legutóbb viszont The 02s (dioutúz, magyarul a kétezerkettesek) nevű zenekarának a stúdió munkálataiban segédkeztem Szentmihályi Gáborral együtt. Csak abban az esetben segítek, ha ő kéri, de természetesen mindenben támogatom. Ő is és én is azt szeretnénk, ha önerőből érne el sikereket. Zenekari társával, Felber Dominikkal együtt eddig két klipet készített, aminek Balázs volt a rendezője, Bogi lányom a sminkese, és a másik fiam, Peti pedig a vágója. Bogi lányom televíziós műsorkészítés szakon végzett, most egy kulturális műsor társszerkesztője, mellette sminkes munkákat is szokott vállalni. Peti fiam pedig képalkotás szakon végzett, és vágó lett. Mellette gitározik, és néha beszáll az öccse zenekarába muzsikálni - részletezte Szolnoki Péter. A „Két bolond az egy pár" szövegírója, Duba Gábor elárulta, miért ezt a címet adta a dalnak: - Egy kapcsolat jó esetben nem fekete-fehér, hanem színes. Éppen ettől lehet izgalmas, ez adja meg azt a pezsgést, ami ahhoz kell, hogy életben tartson minket és a kapcsolatot is. Mindannyiunknak vannak hibái. Ha nemcsak a magunkét tudjuk elfogadni, hanem a másikét is, és nem ezek ellenére, hanem ezekkel együtt szeretjük, akkor tényleg őszinte, és szerencsés esetben hosszú kapcsolatot élhetünk meg a másikkal. Igen, lehet, hogy néha közben hullámvasúton érezzük magunkat. De a hullámvasút izgalmas, egy másodpercig sem unatkozunk közben. Ha mindkét ember olyan "bolond", hogy a hullámvasutazás közben igazán tud érezni, szeretni, elfogadni, akkor nem akarunk leszállni. [2022.10.20.]

