Kapcsolatok • Bethlen téri színház Segítik a pedagógusokat! 200 forintért nézhetik meg a Közép-Európa Táncszínház előadását. Novemberben a pedagógusoknak szeretne kedveskedni a Közép-Európa Táncszínház. A társulat művészei ugyanis úgy döntöttek, hogy a nagysikerű Verso című előadásuk felújítását a pedagógusok 90 százalékos kedvezménnyel, mindössze 200 forintért tekinthetik meg november 4-én, 19:00-kor a Bethlen Téri Színházban. A Bethlen Téri Színház ügyvezető igazgatója, dr. Váczi László szerint fontos szolidaritást vállalni a kulturális szférának is, dacára annak, hogy a jelenlegi gazdasági válság mindenkit érint. „Nálunk a Bethlenben továbbra is fontos, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a magas színvonalú színházi előadásokat. A nehézségek ellenére azonban mi a Bethlenben hisszük, hogy a kultúra mindenki számára elérhető kell, hogy legyen. A kezdetek óta színházunk meghatározó alappillére a tánc, így nem volt kérdés számunkra, hogy a jó ügy mellé álljunk– mesélte dr. Váczi László. „A Bethlen Téri Színház rezidenstársulataként számunkra is fontos, hogy ebben a programban részt vegyünk. Mádi László: Verso című felújított előadása különleges élmény lehet a pedagógusok számára, nem beszélve arról, hogy a Közép-Európa Táncszínház megújult társulatával most adjuk elő először ezt a produkciót. Az utóbbi hetekben, hónapokban láthattuk, hogy számos táncos társulat fellépési hely nélkül maradt; több kisebb hely bezárt, számos produkció pedig a rezsikrízis áldozatául esett. A Közép-Európa Táncszínház előadásai azonban mind a fővárosban, mind vidéken továbbra is láthatók lesznek és igyekszünk a lehető legkedvezőbb jegyárral várni az érdeklődőket, továbbá a fontos társadalmi ügyek mellé állni – mesélte az előadásról Farkas Kristóf, a Közép-Európa Táncszínház produkciós vezetője. A kedvezményes jegyért a jegy@bethlenszinhaz.hu-n kell regisztrálni, amit érvényes pedagógus igazolvánnyal lehet átvenni az előadás napján 18:00-18:45 között. Az előadásról: Verso, mint a dolgok visszája, ellentétes oldala. Az előadás egy kifordított, párhuzamos értelmezésű világ, esztétikai és filozófiai kérdésekkel foglalkozó, a megszokottól eltérő, ellentmondásos olvasztótégely, amiben olyan karmával találjuk szemben magunk, amit nem ok-okozat követ, mégis valahogy tetteink, vagy vágyaink okán jön létre, ám a nem várt módon. Ez a véletlenszerűség szülte kifordult világ a tetteink előreláthatatlan következményeivel jön létre. Nem a megszokott rendben, és várt módon zajlik a mozgás ebben a létben. A mozdulatok maguk is mintha a visszájukra lennének hajtogatva, nem abban az irányban haladnak, ahogy azt a logika megkövetelné. Ez a kifordított világ a teljes őrületig facsarja, kiveti magából a benne létezőt, és csúcspontján visszahuppan a valóság realitásába. Hogyan, hányféleképpen kaphatunk fonákot az életben? A kérdés már önmagában a nem megszokott módon van feltéve, hiszen ezt a jelzőt ritkán, vagy épp soha nem használjuk az életre reflektálva. A válasz, az alacsony, vagy túl magas cél, esetenként az eszközök helytelen használatában nyilatkozik meg. Greguss Ágost (bölcseleti doktor) szerint a fonákság, az aljas (alacsony)-ból fejlődik és gyarlóságot jelez, de valami kellemesnek a túlhajtásából is eredhet, mint például az oktalan jószívűség mások felé, ily módon átmenetet képez a komikumba. Akár drámai köntösbe bújtatva olyan pillanatok teremtése lehet ez, ahol kettős jelentéssel bíró érzetek kelnek életre. Táncművészek: Barna Krisztián, Dabóczi Dávid, Gyevnár Réka, Kindl Gábor, Kisbakonyi Edmond, Horváth Léna, Mohai Cintia, Sinka Lídia

Mentor: Szögi Csaba

Fénytervező: Fogarasi Zoltán

