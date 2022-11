Budapesten lép fel csütörtökön az August Burns Red

Ahogy sok más esemény, úgy az August Burns Red hazai koncertjét is évekre alnapolta a covid-járvány. Eredetileg a Miss May I is a turné része lett volna, de végül a brit Bury Tomorrow mellett a francia Novelists adja a talpalávalót.

A köztudottan keresztény értékek mentén született pennsylvaniai August Burns Red a metalcore szcéna egyik legnagyobb dobása a 2003-as létrejötte óta. Fennállása óta az egyik legtermékenyebb és legkelendőbb társaság alapvetőleg a 2020-ban megjelent, tizenegy számot felvonultató Guardians lemezt hozta volna az európai turnéra, de vélhetően már a 2023-as Death Below korongról is kapunk ízelítőt. A Grammy-jelöléssel is letapétázott zenekar legutóbbi hazai koncertje idején is telt házat vonzott, és ez nem lesz másként most sem.





Az ABR előtt fellép a 2013-ban alapított francia Novelists, valamint a brit mellett a nemzetközi szintéren is egyre feljebb törő Bury Tomorrow, amely 2020-ban dobta piacra a Cannibal lemezét. Daniel Winter-Batesék közben már kijöttek az Abandon Us nótával, ami a 2023 március végén megjelenő The Seventh Sun album felvezetése. Jómagam utoljára a Rockmaratonon botlottam bele a Bury Tomorrowba, és akkor igencsak felvillanyoztak. Azóta történt gyökeres változás a zenekar életénben, elhagyta a zenekart Jason Cameron gitáros, aki egyben a karaktert adó vokalista is volt.



A buli november 17-én az Akvárium nagytermében kerül megrendezésre, ahol eddig egyetlen metalcore koncertben sem csalatkoztam, bízom benne, hogy ezúttal is a várakozásoknak megfelelő előadást kapom.



[2022.11.14.]