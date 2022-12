Gazdag év végi kínálat a Fonóban A Parno Graszt, Berecz István, Keck Mária, a Los Orangutanes, Navratil Andrea, a Romengo és Lakatos Mónika, a Dresch Quartet, a Nosnach, a Söndörgő és a Szászcsávási zenekar is fellép a Fonó Budai Zeneházban az év végén. Az idén 30. születésnapját ünneplő Parno Graszt december 17-én mutatja be tradicionális cigányzenékből és saját átdolgozásokból álló műsorát a Fonóban, 20-án Berecz István és barátai adják elő Az idő mögül megszólaló erdő című műsort, amelyet Csoóri Sándor emlékére hívtak életre - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. "A parázslás korszakába jutott népi kultúránkra ne úgy tekintsünk, mint az augusztus huszadikára sütött díszkenyérre. Népi kultúránk a nemzeti kultúránk része, nem pedig érdekes hajtása. Nem rozmaringfa, nem tulipánfa, hanem az idő mögül megszólaló erdő" - fogalmaznak az előadás alkotói az ajánlóban. A 20-i est létrejöttét a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Kulturális Államtitkársága és a Nomád Nemzedék Alapítvány támogatta.



Keck Mária flamencotáncos és énekes alkotótársaival, Böröcz Petrával és Girán Péterrel december 27-én lépnek a Fonó színpadára La Luz del Flamenco című estjükkel. "A tánc, a ritmus, a dal és dallam szavak, amelyeket az egymásra figyelés köt össze a flamenco nyelvének szabályai szerint. A fénykörbe mindenki bevonódik, aki jelen van, rezdüléseink egymásba fonódva alakítják a dalok, mozdulatok folyását, a ritmus lüktetését" - írták a szervezők.



A Los Orangutanes a Kolumbiából indult cumbia stílust műveli, amely dél-amerikai hódító útját követően átterjedt a többi kontinensre is. A tíztagú zenekar ezúttal egy másik latin formációval, a pszichedelikus perui cumbiát, azaz chichát játszó Litumával alkotja a december 28-i műsor programját.



29-én a magyar és a bolgár, valamint a cigány daloké lesz a főszerep, két különleges énekessel, Navratil Andreával és Lakatos Mónikával. Navratil Andrea magyar és bolgár népdalokon alapuló dalciklusát adja elő Daram-daram-madaram címmel a Folkkvintett előadásában; az est két zeneszerzője Csengery Dániel és Mátyássy Szabolcs. Ugyanezen az estén a világzene nemzetközi színtéren is elismert hazai éllovasa, a Romengo és a Womex életműdíjas, Kossuth-díjas Lakatos Mónika is a Fonó vendége lesz. Műsorukban megelevenedik a roma közösség minden bánata és öröme.



30-án hagyományosan a dzsesszé a főszerep a zeneházban: most a Dresch Quartet, azaz Dresch Mihály (fúvós hangszerek), Lukács Miklós (cimbalom), Gyányi Marcell (bőgő) és Csizi László (dob) áll színpadra. A Söndörgő tamburái ezúttal dzsesszes stílusban szólalnak meg, a virtuóz délszláv muzsika hazai képviselői új vizekre eveznek ezzel a koncerttel. Az esten fellép a Nosnach is minimál tangójával.



A Fonó Folkszilveszter idén a Szászcsávási zenekarral várja a közönséget. A vonós táncház mellett lesz moldvai is, amit a Gáska muzsikál. MTI [2022.12.13.]

