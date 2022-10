Az Operaház Fantomja 900. előadása november 11-én lesz a Madách Színházban! Ünnepségsorozattal készül Az Operaház Fantomja 900. előadására a Madách Színház. Flashmob, műveltségi vetélkedő, fotókiállítás is kíséri a jubileumi előadást. A Fantom900-ünnepségsorozat flashmobbal kezdődött 2022. október 15-én a Szépművészeti Múzeum lépcsőjén. 2022. október 24-től a Madách Színház hírlevelén keresztül műveltségi vetélkedőt indít, egy héten keresztül minden nap újabb kérdés érkezik. Azok között, akik minden kérdésre helyesen válaszolnak e-mailben, a jubileumi előadásra szóló páros belépőt sorsol ki a Fantom maga, ezt a Madácsh Színház Facebook-oldalán élőben láthatják is nézőink. A november 11-i jubileumi előadás előtt a Tolnay Szalonban nyílik meg az a fotókiállítás, amely az elmúlt 19 évet mutatja be. A 900. előadás napján aMadácsh Színház Facebook-oldalán élő bejelentkezéseket és ritkán látott, archív felvételeket is láthatnak a nézők. A 900. előadáson váltott szereposztásban lépnek fel azok a főszereplők, akik az elmúlt majdnem két évtizedben sikerre vitték az előadást. A jubileum után egy-egy búcsúelőadáson láthatják majd a nézők a Christine-t eddig megformáló Fonyó Barbarát, Krassy Renátát és Mahó Andreát, valamint két Raoul-t: Bot Gábort és Homonnay Zsoltot. Az őszi előadásokon új szereplők állnak majd be az musicalbe: Christine szerepében ezután Jenes Kitti, Haraszti Elvira és Széles Flóra lép majd színpadra, Raoul-ként Borbély Richárd és Jenővári Miklós debütál, Monsieur André szerepében Sánta László csatlakozik a rendkívüli sikerű produkcióhoz. Jegyvásárlás Az Operaház Fantomja a Madách Színházban A Madách Színház 2003. május 30-án mutatta be Andrew Lloyd Webber Az Operaház Fantomja című musicaljét, Szirtes Tamás rendezésében. 17 évvel az ősbemutató után került a Fantom Magyarországra. A musical bemutatásának jogáért három színház versengett, végül a Madách Színház csapatát és Szirtes Tamás rendezőt érte a megtiszteltetés, hogy a világon először saját felfogásban, vagyis non-replica változatban mutassa be a világhírű darabot. A 2003. májusi premier hatalmas sikert aratott, s ez a siker az elmúlt két évtizedben mit sem változott, az előadás iránti érdeklődés töretlen, művészeink estéről-estére teltházak előtt lépnek fel. A produkció a 900. előadásánál tart, jövőre pedig már a bemutató 20 éves jubileumát ünnepelhetjük. Az Operaház Fantomját világszerte a musicaltörténet egyik legszebb és leglátványosabb produkciójaként tartják számon. 41 ország 183 városában mutatták be, 17 nyelvre fordították le és már több mint 145 millió néző látta. A musical az elmúlt 36 évben több fontos szakmai elismerést kapott. Díjai között szerepel 3 Olivier-díj, 7 Tony-díj és 7 Drama Desk-díj. A filmhez írt új dal, a Learn to Be Lonely pedig Oscar-díj jelölést kapott. A Fantom története 1905. Elárverezik a párizsi Operaház teljes hajdani berendezéseit. Többek között egy csillárt, amely a kikiáltó szerint egy máig sem tisztázott baleset okozója volt. A baleset tetteseként az Operaház titokzatos Fantomját emlegették. Kigyulladnak a csillár fényei, és egyszerre régi pompájában ragyog fel az egykori párizsi Operaház. Felidéződik egy nagy szerelem története. Szereplői: Raoul, a romantikus fiatal gróf és Christine, a bájos, tehetséges énekesnő. Kettőjük között azonban ott áll egy titokzatos harmadik személy, aki mindent elkövet boldogságuk ellen. A rejtélyes harmadik: az Operaház Fantomja, aki a színház alatti labirintusban él. Ez az ember nem riad vissza semmilyen eszköztől, hogy elnyerje Christine szerelmét. Ki ez a fantasztikus lény? Zseniális zenész, tudós, építész, feltaláló, szenvedélyes szerelmes vagy szörnyszülött zsaroló gyilkos? Erről szól ez az este, erről szól ez a - Andrew Lloyd Webber csodás zenéjével átszőtt - szenvedélyes és látványos musical. Az ősbemutató, 1986. London Cameron Mackintosh, az előadás társproducere ezt írja: „Amikor Andrew először beszélt nekem az ötletről, feltételeztem, hogy már hozzáfogott a partitúra írásához: valójában ez korántsem volt így. Az 1984-ben kiadott első sajtóközleményünkben az állt, hogy "Az Operaház Fantomja létező és eredeti zenét fog tartalmazni." Andrew-nak az volt az első gondolata, hogy főként ismert klasszikus műveket használ zeneanyagként, esetleg némi összekötő zenét ír majd, ha szükséges. Mindezek alapján az eredeti regényhez Gounod Faust operája szolgált volna hátterül. A legtöbb hétvégénket ezen az őszön azzal töltöttük, hogy Andrew lemezgyüjteményének operai gyöngyszemeiből toldozgattuk a zeneanyagot. Nagyon élvezetes munka volt, de nem bizonyult gyümölcsözőnek.” A darab zenéjét végül mégiscsak Andrew Lloyd Webber írta meg. A darab londoni ősbemutatója 1986-ban volt, a közönség óriási sikerként értékelte, ezt bizonyítja az is, hogy mára a világ legtöbbet játszott musicalje lett, megelőzve a Macskákat és a Chicago-t. Madách Színház [2022.10.24.] Megosztom: