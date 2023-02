80 nap alatt a Föld körül a Pesti Színházban - infok itt Koncertszínházi előadás készült Verne Gyula kalandregényéből: a 80 nap alatt a Föld körül szombattól a Pesti Színházban látható. "Színpadon átváltozó szereplők, elefántból hajóvá formálódó kellékek és egy fordulatokkal teli történet, amelynek csúcspontjai az élő zenekari kísérettel megszólaló dalok" - írják az előadásról a Vígszínház MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében. A történet 121 szerepét három vígszínházi színész mellett Novák Eszter és Selmeczi György zenés színész osztályának hét tagja és a Lóci játszik zenekar kelti életre. A világutazó Phileas Foggot Karácsonyi Zoltán, szolgáját Szántó Balázs, őket az egész világon keresztül üldöző nyomozót Hirtling István, míg Verne Gyulát Csorba Lóci alakítja.



A közleményben Karácsonyi Zoltánt idézik, aki elmondta: egy hirtelen ötlet, egy váratlan gondolat néha az egész életünket felforgathatja és olyan események sorát indíthatja el, mely eddigi világképünket és viszonyrendszerünket új megvilágításba helyezi.

"Az általam megformált Phileas Fogg egy hirtelen jött fogadás következtében kerül ebbe a helyzetbe. Kizökkenve a szigorú hétköznapi rutinból kalandok sokaságát éli át a 80 napos utazása során a Föld körül" - mondta, kiemelve: a fizikai utazás semmi ahhoz képest, amit érzelmileg kell megtapasztalnia. "Egy új, számára ismeretlen univerzummal találja magát szemben, ami nem más, mint a szerelem. És mint tudjuk, a szerelem mindent felülír!" - fogalmazott Karácsonyi Zoltán.



A TRIP, a Vígszínház és a Kult 2 közös produkciójának rendezője Magács László, míg a dalok zenéjét és a dalszövegeket Csorba Lóci írta. A Lóci játszik zenekar nemcsak kísérője, hanem aktív résztvevője is a darabnak. A 80 nap alatt a Föld körül 12 dalát tartalmazó Lóci játszik lemez már megjelent, az egyik emblematikus számból, az Egy úr mindig úrból pedig videoklip is készült.



Szántó Balázs kiemelte: óriási energiával tölti fel mindannyiukat a színpadon, hogy a Lóci játszik zenekarnak köszönhetően az élőzene szerves részét és szövetét képezi a történetmesélésnek. MTI [2023.02.13.]

