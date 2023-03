Mellbevágó videoklippel kísért új dal a Lovecrose ötösétől Új dalt publikált a zalaegerszegi bázisú, metalcore-t játszó Lovecrose - a Taposol névre keresztelt darálás görbe tükröt mutat a társadalom social-médiában megjátszott képmutatóinak, akik kívülről tökéletesnek mutatják magukat, belül pedig nagyon is ellenkező a helyzet. A múlt hétvégén forgatott klipben erős, felkavaró jelenetek adnak nyomatékot a szöveg mondanivalójának.

Csiszár Ádám gitáros a dalról, és a klipről:

"Szerettünk volna, ha egy olyan klipet alkotunk ehhez az üzenethez, amire felkapja a fejét mindenki, ehhez tudtuk, hogy Virginiát kell megkérnünk a főszerep eljátszására, hiszen az egyik legkarakteresebb személyiség itthon, és nagyon jó barátunk is. A kameráért Czauner Gábor felelt, a rendezés, vágás és utómunka pedig énekesünkhöz, Volner Márkhoz köthető! Hihetetlen profi, gyors munkán vagyunk túl és teljesen elégedettek vagyunk a végeredménnyel!"







A zenekar idén 10 éves, március 3-án egy jubileumi koncert keretén belül volt az élő dal-premiere a Taposolnak a Dürer Kert kapuin belül.



Ádám közeljövővel kapcsolatos hírei:

"Márciusban még két alkalommal lehet velünk találkozni, a Junkies partnereként 14-én Tatabányán, 25-én pedig Dunaszerdahelyen koncertezünk. Ha picit előrébb tekintünk, további új dalaink zenei alapjai is készen vannak, még az énekdallamokat kell ezekre kidolgozni - szeretnénk még idén kijönni az új Lovecrose albummal."