Epica és Apocalyptica közös dal és koncert márciusban

Közös dallal és közös turnéval vár minket március 22-én az Epica és az Apocalyptica: a holland szimfonikus metal zenekar a finn cselló-metal hősökkel a Barba Negra Red Stage-en lép majd fel, a Wheel felvezetése után.

Co-headliner turnén érkezik Budapestre az Epica és az Apocalyptica márciusban, azaz mindkét zenekar teljes hosszús ágú műsort ad majd elő a Barba Negrában. A turné több halasztás után indult el idén januárban, a zenekarok pedig eseménydús időszakot tudhatnak a hátuk mögött.

Az Epica tavaly ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját: a két évtized alatt 1 millió lemezt adtak el, az online felületeken pedig több mint 300 millió meghallgatással büszkélkedhetnek. Pályafutásuk alatt nagyszerűen ötvözték a metal zenét az operákra jellemző énekbetétekkel, és ezt a teljesítményt világszerte rajongók tömegei értékelik: az Epica több mint 1000 koncertet adott már 60 különböző országban.

Tavaly az Epica pályafutásuk néhány korábbi darabjának újrakiadásával ünnepelte az évfordulót: különböző formátumokban ismét elérhetővé vált az első három, azaz a The Phantom Agony, a Consign To Oblivion és a The Score című lemezük, ráadásul néhány bónusz tartalom is rákerült az új kiadásokra. Emellett megjelent egy 2006-os amszterdami koncert felvétele is, Live At Paradiso címmel, 4K-ra feljavított minőségben. Egy másik friss koncertkiadvány a We Will Take You With Us, ami a zenekar első nagyobb lélegzetű, tv-s koncertfelvétele és egyben első DVD kiadványa volt. Ez a régóta beszerezhetetlennek számító felvétel is újra megjelent. Emellett a csapat a Never Enough című régi klip feljavított változatát is publikálta.

Az Apocalyptica sem unatkozott tavaly: a finnek egy különleges EP-t adtak ki, amiben saját stílusukban dolgoznak fel igazi klasszikusokat: a Metal Classic, Classic Metal lemezen hallható Rimszkij-Korszakov Dongó című tétele, Beethoven 5. szimfóniájának egy részlete és Ravel Bolerója is. Eicca elmondása szerint új nagylemezt a következő évre ígérnek, ugyanakkor igyekeznek alkalmazkodni a modern, digitális világ kihívásaihoz, és ezért időről időre előállnak majd valamilyen újdonsággal.

Ennek jegyében készült az I’ll Get Through It klipje is, amiben a már jól ismert énekes, Franky Perez mellett nem más, mint Geezer Butler játszik.

A most futó turnéra időzítve pedig az Epica énekesével, Simone Simons-szal gondolták újra a 2020-as Cell-0 album Rise című dalát.

Március 22-én a két headliner előtt egy finn progresszív metal csapat, a Wheel is játszik a Barba Negrában. A csapat két nagylemez után Rumination címmel adta ki új EP-jét az InsideOutMusic-nál.

a Concerto Music bemutatja: Epic Apocalypse Tour 2023

2023. március 22., szerda 19 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Epica, Apocalyptica, Wheel koncertek

Belépő: 10.900 Ft, a koncert napján 12.900 Ft.

Jegyek kaphatók a rock1 és a tixa oldalon. A korábbi dátumokra megváltott jegyek érvényesek.

[2023.03.06.]