40 éves a Macskák a Madách Színházban! Hihetetlen, de 2023. március 25-én lesz 40 éve, hogy a Madách Színház bemutatta a Macskák című musicalt. Az 1983-ban Szirtes Tamás rendezésében és Seregi László csodálatos koreográfiájával színre vitt, és azóta több macskaéletet is megélt musical jubileumi előadása kétszer is látható lesz: március 25-én délután és este is különleges produkcióban lehet részük a nézőknek. A magyar színházi életben még soha nem volt példa arra, hogy egy előadás 40 évig megszakítás nélkül legyen műsoron, az eredeti rendezésben, koreográfiával, változatlan formában. Andrew Lloyd Webber, a darab zeneszerzője a jubileumra küldött üzenetében elmondja, hogy pályafutása során ő sem látott még soha ekkora sikerszériát. A Macskák előadás fogalommá és a magyar színháztörténet részévé vált. Az ünnepi előadáson, március 25-én egyszerre ünnepeljük a múltját, a jelenét és a jövőjét. Megidézünk mindenkit a múltból, színpadra lép mindenki a jelenből, és felfestjük a Macskák jövőjét. A kezdetekről: Andrew Lloyd Webber sikerdarabjának színreviteli jogát Szirtes Tamás és a Madách Színház még 1982-ben kapta meg, így Budapesten közvetlenül a londoni premier után láthatta a magyar közönség az akkori színházi világ egyik legnagyobb szenzációját. A legenda szerint Andrew Lloyd Webber arra a kérdésre, hogy miért adja oda legnagyobb sikerdarabját egy kis közép-kelet európai ország színházának, azt válaszolta: mert ez a darab többet fog rombolni a kommunizmusból, mint egy NATO-hadosztály. T.S. Eliot angol költő Macskák könyve című versciklusát zenésítette meg zseniálisan Andrew Lloyd Webber, és ebből készült a fantasztikus, világsikerű Macskák című musical, amely a londoni West End-en 21 évig, a New York-i Broadway-n pedig 24 évig volt műsoron. A Macskák Budapesten még ennél is nagyobb siker lett, és a magyar színházi életben egyedülálló módon 40 éve van műsoron. Premierje óta minden hazai színházi rekordot megdöntött, generációk nőttek fel rajta és most már több generáció váltotta egymást a különböző szerepekben is. Szirtes Tamás, az előadás rendezője szerint a mai Madách Színház nem jöhetett volna létre a Macskák nélkül. Úgy látja, Ádám Ottó, a teátrum akkori igazgatója sejthette, hogy mi fog történni, ha ezt a tisztán zenés előadást bemutatja az addig leginkább prózai színház. És a Macskákkal valóban elindult az a változás, amely a 2000-es évekre nemzetközi szinten is elismert musicalszínházzá tette a Madách Színházat. A Madách színházi előadáshoz a dalszöveget, T. S. Eliot verseit Romhányi József fordította. Romhányi a Magyar Rádió dramaturgjaként dolgozott, írt játékos állatverseket, operákhoz szövegkönyvet, és slágereket is. A Mézga család, a Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki, vagy a Dr. Bubó rajzfilmsorozathoz írt szövegei miatt kapta a „Romhányi, a rímhányó” nevet. Az ő fordításának, nyelvi leleményeinek, szóbőségének és játékosságának nagy szerepe van a Macskák sikerében. A Macskák szereplőinek minden korban meghatározó élmény, hogy részesei lehetnek a produkciónak. Pedig 40 évvel ezelőtt az akkori, legelső szereposztásnak sejtése sem volt, mekkora siker készül. Az abban az időben még prózai színház művészei fél éves tánckurzuson vettek részt SEREGI LÁSZLÓ koreográfus irányításával, és rendkívüli áldozatok árán készültek fel a teljes egészében zenés-táncos előadásra. SZIRTES TAMÁS, a Madách Színház igazgatója, a Macskák rendezője szerint a jubileum kiváló alkalom arra, hogy megemlékezzünk a zseniális koreográfusról, akinek a Macskák létrehozásában oroszlánrésze volt. Seregi László grafikusnak készült az Iparművészeti Főiskolán. Igazi reneszánsz ember volt, aki zseniálisan ötvözte a képzőművészet, a zene, a mozgás és a színjátszás elemeit előadásaiban. A világ számos helyén mutatták be egész estés balettjeit, valós nemzetközi sikert aratott majd’ minden előadásával. Az egyik legkedvesebb alkotása mégis a Macskák maradt, amelynek próbáin haláláig részt vett, újabb és újabb színészek és táncművészek tanulhatták meg tőle a ma is nagyon modern koreográfiájának lépéseit. Hogy mi a Macskák rendkívüli sikerének titka? Seregi László, a Mester egy interjúban azt mondta: „Nem volt mindegy, hogy kinek a kezébe kerül Budapesten ez a nagysikerű darab. Ez a Szirtes Tamás és a Seregi László kezébe került, és a magyar színészek, művészek és táncosok kezébe, tehát ha nem kettőnké ez a darab, akkor ez már régen elporladt volna.”



