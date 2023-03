A hely királya - új dal Nagy Dávidtól Hat év után jelentkezett új dallal Nagy Dávid, akit korábban a Pokolgép zenekarból, jelenleg a Totális Metál formációból ismerhet a nagyközönség. A saját zenéjét ugyan nem a klasszikus heavy metal jellemzi, de azért akad benne gitározás bőven, a szövegvilága pedig egyedi. „Rengeteg minden történt a Hangos lesz című lemez óta, de nem a dalszerzés állt az életem központjában. Most újra elkezdtem megírni az engem érdeklő témákat, sorban születnek az új dalok. A most megjelent „A hely királya” című dal kvázi önéletrajzi ihletésű, sokkal többet árulok el benne magamról, mint korábban. Persze a dal punkos, laza zenéjéhez igazodik a szöveg „komolysága” is” - tette hozzá Dávid. A dalban Tiszai Vivien (HolyChicks) dobon és Gravel Shores (Junkies) basszusgitáron közreműködött. Először a Deres és Eugene Tooms zenekarokkal közös március 17-i koncerten hangzik majd el élőben. NAGY DÁVID



A Totális Metál formációból is ismert Nagy Dávid első szólólemeze 2017 márciusában jelent meg "Hangos lesz" címmel a HammerWorld mellékleteként, országos ismertségre szert téve. A lemez szövegcentrikus rockzenéje hol egyszálgitáros, hol zenekaros formában szólalt meg azóta élőben az ország különböző pontjain. 2022-ben koncertlemez örökítette meg a bulik hangulatát, idén pedig már új dal is felkerült Dávid YT csatornájára.



Fotó: Petró Adri [2023.03.16.] Megosztom: