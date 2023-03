Megérkezett az ék zenekar újdonsága - csekkold le! Az ék zenekar Out Of The Cave című 2021-es nagylemeze után először jelentkezik új anyaggal, ráadásul egy igazi kuriózummal. De mitől annyira rendkívüli szám a Téridő? Mindenféle túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy az ék egyik kivételes ismertetőjele a rájuk és zenéjükre egyaránt jellemző kompromisszum nélküliség. Ez a fajta hozzáállás a szórakoztató- és zeneiparban mondhatni kihalófélben van, nem csoda hát, hogy mind a szakma elismerését, mind a közönség szeretetét sikeresen kivívták vele. Egy dörzsölt ék-rajongó valószínűleg már első ránézésre megállapítja mitől különleges dal a Téridő. Szándékosan nem első hallgatást írtunk, mivel a változás már a címből kikövetkeztethető azok számára, akik képben vannak a formáció munkásságát illetően: magyarul van. Az évek során az angol szövegek legalább annyira összeforrtak a bandával, mint a korábban említett megalkuvás nélküliség. Ez alól a 2018-as Orchard kislemezen szereplő Erdő volt az egyetlen kivétel – mostanáig. Lee Olivér énekes-gitáros elmondása szerint soha nem hallgatott magyar pop- vagy rockzenét, emiatt eltérő a „zenei anyanyelve” is. A srácokat egy ideje foglalkoztatja a gondolat, vajon milyen zenét játszanának magyarul. Furcsa felvetés…vagy annyira mégsem? A zene és a szöveg olyan kölcsönhatásban léteznek egymással, ami miatt a nyelvválasztás kérdése messze túlmutat önmagán. Bizonyos nyelvi adottságok – a ritmizálástól a hangsúlyokon át – törvényszerűen befolyásolják a zenei környezetet, így a dalt és annak végső formáját. A Téridő kapcsán érdemes megjegyezni, hogy Balasi Ádám dobos dalaként korábban megjelent már a saját szólóanyagán. Akkoriban megmutatta zenésztársainak is, akiknek azonnal megtetszett, így amikor szóba került, hogy együtt is kezdhetnének vele valamihez, rögtön belevágtak a próbálásba. A lendület azóta töretlen, a dalírás és stúdiózás mellett a klubszezon is tartogat még néhány fellépést. Ráadásul nem akármilyet! A banda április 1-jén végre visszatér a budapesti Akvárium Klubba, ahol utoljára az 5. születésnapjukat tartották. Az ék nemes egyszerűséggel fennállásuk egyik legnagyobb koncertjének titulálta az eseményt, ahol a Tengerrel osztják majd meg a Kishall színpadát. [2023.03.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.03.23.]

