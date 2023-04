Az évad utolsó budapesti klubkoncertjére készül Dolhai Attila A rendhagyó januári születésnapi bulija után április 16-án visszatér a Muzikum Klub színpadára Dolhai Attila, aki zenekarával ezúttal is legújabb albuma, a Genezis dalaival várja a rock szerelmeseit. Az évad utolsó budapesti klubkoncertjén újdonságokból sem lesz hiány, hiszen a repertoárra felkerült néhány rockklasszikus is. Az énekes-dalszerző már a február 24-i Dolhai Klubbal is részben erre hangolódott, hiszen a zenés est témája a rock volt. A dalok két zenésztársa, Derzsi Zsolt és Nagy Zsolt LISZI közreműködésével szólaltak meg, hozzájuk csatlakozik áprilisban Köpöncei Dániel és Bradenburg Máté. A koncertről ezúttal sem hiányozhatnak majd a korábbi albumok legnépszerűbb slágerei, a Van, ami sikerül, a Nézőpont és a Rólad szóló zene, és elhangzik majd a P. Box klasszikusa, A zöld, a bíbor és a fekete is. A dalok kitűnően illeszkednek bele a Genezis album világába, melynek számai a pandémia idején születtek, és tükrözik Dolhai Attila akkori érzéseit, tapasztalatait. „Legyen, legyen a Tiéd a gondolat a fejemben!

Legyen, legyen a Tiéd a szemem a sötétben!

Ami több lehetne nálam! Ó, amit elherdáltam!

Az idő amire vártam, nekem ennyi éppen elég!” – énekli, nem sokkal később pedig egy líraibb hangvételű dal adja meg az este hangulatát: „És jöttek mások is sorban, akik hittek jóban és rosszban.

Volt, ki cinkos akart lenni, volt, ki látta magát Mennybe menni…”



A zenekar újdonságokkal is készül az áprilisi évadzáró estre, hiszen a megszokott dallamok mellett régi rock klasszikusok is helyet kapnak a koncerten. Többek között a Karthago Apáink útján című száma, amellyel Dolhai Attila 1999-ben különdíjas lett a Kifutóban. A műsor egyúttal az énekes zenei indulását is jelentette, éppen ezért igazán különleges, hogy több mint 20 év elteltével újból felkerül a repertoárra a dal. Bár a Genezis csapata őszig elköszön a főváros közönségétől, a zenekar nem áll meg, az ország számos nagyvárosában találkozhat majd velük a közönség!



Jegyek