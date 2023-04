A Dal 2023 - megvan a győztes! A Titán nyerte meg A Dal 2023-t, az Éjféli járat lett az év magyar slágere. A Duna dalválasztójának győztese „Az Év Dala 2023” címmel járó lemezfelvétel és a videoklip készítése mellett tízmillió forinttal építheti tovább zenei karrierjét, valamint „Az Év”, egyben a Petőfi Zenei Díj „Év dala” elismerését is megkapja. A döntő nyolc versenyzőjét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kísérte. Szebényi Dániel, a Vigasztalóval, az EVERFLASH a metálos hangzású Édenkertjével, a Roy Galeri a karibi Boldog vagy című dalával, Mocskonyi Dörgő Most is ott a partonnal, Panka és Kristóf népzenei elemekkel tűzdelt szerzeménye, a Nincsen semmi boldogságommal; Szekeres András lírai dalával, Az ősszel; a Titán az Éjféli járattal; valamint a közönségkedvenc QUACK a swinges Akkor issal mérettette meg magát a döntőben. A Duna nagyszabású élő showműsorának 12. évadában ismét a magyar zenéké volt a főszerep. A döntős produkciók a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangoztak el.



A zsűri, Wolf Kati, Mező Misi, Ferenczi György és Egri Péter pontszámaival Panka és Kristófot, Szekeres Andrást, a Titánt és Szeberényi Dánielt juttatta a legjobb négy közé. A végső döntés az ötödik zsűritag szerepét betöltő közönség kezében volt. - közölte a hirado.hu. [2023.04.30.] Megosztom: