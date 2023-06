Kowalsky videóban üzent a Cseresznye Fesztivál közönségének Kereken két évtizede rendezik meg idén a már megyei legendaként számon tartott szomolyai Cseresznye Fesztivált. A mezőkövesdi járás ikonikus nyárindító bulija messze földön híres, csakúgy, mint a község világszerte ismert zamatos, fekete cseresznyéje, amiért az ország legtávolabbi pontjáról is szívesen zarándokolnak a környékre a gasztronómia szerelmesei. A cseresznyés finomságok, sütemények, szörpök, a helyi gazdák kedvenc receptjei és a színpompás vásári forgatag mellett igazi vidám fesztiválhangulat, bórkóstolás, kirándulások, és természetesen élőzenei koncertek várják az érdeklődőket. A jubileumi eseményre ráadásul a szintén idén huszadik születésnapját ünneplő Kowalsky meg a Vega zenekar érkezik főfellépőként. A nem mindennapi bulira pedig már alig pár napot kell csak várni, hiszen most hétvégén beérik a nyár egyik kedvenc gyümölcse, így indulhat a fesztivál is: ennek örömére Kowalsky videóban üzent a Cseresznye Fesztivál jövendőbeli közönségének, kiemelve, mennyire nagyszerű dolog, hogy két ennyire vidám jubileum, a fesztivál és a zenekar kerek évfordulója így összekapcsolódhat. Kowalskyék mellett amúgy kórusok, humoristák, néptáncosok és egy vándorszínházi társulat is beveszi majd a színpadot, a vasárnapi záróakkord pedig nem más, mint a közkedvelt underground hip-hop előadó, Fankadeli performansza lesz. 20. Cseresznye Fesztivál

2023. június 3-4., Szomolya

