Képgalériák • EFOTT 2023 első nap képek EFOTT 2023. beszámoló, szerda Idén is a tavalyi helyszínen: Sukoró mellett, a Velencei-tó partján, óriási kánikulában nyitott meg a 46. EFOTT fesztivál. Sajtótájékoztató Szerdán délután kettőkor, szerencsére légkondícionált teremben volt egy megnyitó sajtótájékoztató, ahol nyolc fontosabb vezető beszélt 5-5 percet a fesztivál megnyitása alkalmából. Eszterhai Marcell HÖOK-elnök a Covid-hatásról és a közösségteremtés fontosságáról beszélt, és hogy szeretnék, ha minden egyetemista legalább egyszer megfordulna az EFOTT-on (az viszont nem derült, mit tesznek ezért). A házigazda Pannon Egyetem részéről Dr. Birkner Zoltán kuratóriumi elnök (Pannon Egyetemért Alapítvány) és Csillag Zsolt kancellár köszöntött mindenkit. Utóbbi elmesélte, hogy szerették volna, hogy 2023 az övék legyen: 30. alkalommal tartottak Veszprémi Egyetemi Napokat, Veszprém lett Európa kulturális fővárosa, és ők lettek az EFOTT házigazdái is. Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva, Sukoró polgármestere reméli, hogy ez lesz a fesztivál végső otthona, pláne ha a kormány a gazdasági nehézségek megoldása után megépíti a sukorói ifjúsági központot is. L. Simon László helyi lakosként a fesztivál gazdaságélénkítő szerepét méltatta, a Nemzeti Múzeum igazgatójaként pedig azt remélte, hogy a kitelepüléssel sikerül bevonzani a fiatalokat a múzeumba is. Széll Hajnalka, az Auchan HR és komnmunikációs igazgatója az Auchan Placcról beszélt, ez van idén Lidl helyett, ahol be lehet vásárolni és akár meleg ételt is készítenek. Azt viszont nem mondta el, hogy este nyolckor bezárnak! Egy fesztiválon?! Szuper, hogy van bevásárlási lehetőség, de tavaly a Lidl éjszaka is nyitva volt...



Körülmények Nyilván a tavalyi tapasztalatok nyomán optimalizálták a fesztivál autós megközelítését: idén sokkal kevesebbet kell sétálni a parkolótól a bejáratig, és hazafelé is kevesebb a kanyargás. A fesztivál területén mindenhol szalma (vagy széna) van szétterítve, ami nagyon kellemes meglepetés, mert tényleg megfogja a port. Kisebb kellemetlenség viszont az egyedi repohár token. Én nem ismerem az egész piacot, de miután a Papp Lászlóban, az MVM-ben, a Parkban, a Barba Negrában és az A38-on is egységesen Cup Revolution tokenek vannak, beállhatott volna a sorba az EFOTT is - de nem, csak a kis kék EFOTT-os tokenért adnak másik poharat. Más kérdés, hogy éjfél után már elég sok pohár volt eldobálva ahhoz, hogy a higiéniát egy percre félretéve bárki be tudjon váltani egyet. Műsor Minden nap egy adott ötlet köré épül a műsor: a szerda fiatalos, a csütörtök retró, pénteken lesz a Legends koncert, szombaton pedig a legnagyobb sztárok. Az első napon felvonultatták ezért a teljes ganget az elmúlt években valóban iszonyú népszerűvé vált rap zenekarokból: Nemazalány és Sofi, Bruno X Spacc, T. Danny, Manuel, Lmen Prala, BSW, Valmar, KKevin. Kár, hogy ezek a koncertek a két nagyszínpadon néha egyidőben voltak, egy színpadon ütősebb lett volna mindenkit együtt látni. Arra is jó alkalom lett volna az EFOTT, hogy a felsorolt zenekarok számtalan közös dalát, oda-vissza közreműködését élőben, együtt tudják előadni, de sajnos ez elmaradt. Bruno X Spacc szerintem szuper volt a kisebbik nagyszínpadon, zenekarral, erőből nyomták, nagy slágerekkel, nekem végül egész este ők tetszettek a legjobban. A BSW-t először láttam élőben és tényleg nagyon ütős a látvány, a négy nagy hasáb és a fények, viszont mert öreg vagyok és beszűkült, nekem nem szimpatikus, hogy mennyit káromkodnak a dalokban és a dalokon kívül is (még akkor is, ha a BAZ+ az egyik legnagyobb kedvencem). Egy színpaddal arrébb Dr. BRS-t Krisz Rudi kísérte zongorán, ez egy érdekes és erős páros lehetett, sajnálom, hogy csak a műsor végére értem oda. Utánuk Csordás Tibi énekelt Fiesta-dalokat - de azokból is csak a mély hangokat, mert a magas hangok lemezről mentek, ez mondjuk kínos volt. Kínos volt Marics Peti is, mert gondolom a Bruno X Spacc koncert után már ünnepelni kezdtek, és a Valmar koncert kezdetére eleget ivott ahhoz, hogy 1. ne fájjon a lába 2. ne tudjon folyamatosan énekelni. Milo, a zenekar, sőt egyszer Bruno X Spacc is segített neki, de azért nagyon látszott, hogy Marics nem csak a bokatörése miatt nem tudott megállni a lábán... - Te melyik koncerteket akarod megnézni? Én KKevint szeretném... - egy lány még délután 4-kor próbálta meg felvenni a fonalat egy fiatalemberrel, aki már akkor sem volt szomjas. KKevin hajnali 1-kor lépett fel, úgyhogy a fiatalember nem valószínű, hogy ott lett volna a buliban, sokan mások viszont igen, és ez is tényleg jó volt, negyed 2-ig, amíg én ott voltam, biztosan. Folytatása következik. Szatmári Péter EFOTT 2023 első nap képekben - klikk a fotóra [2023.07.13.]

