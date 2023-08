Itt a C.A.F.B. nyári "slágere"!

Persze senki ne gondoljon hagyományos júliusi nótára, a kilencvenes évek nagy punk ikonja szirupos balatoni dal helyett ismét inkább kíméletlenül beszól.

Összességében véve egyáltalán nem újdonság Szakácsi Greg csapatától az effajta arcba kiabálós őszinteség, de az előző évek kicsit szelídebb hangvételű trackjei után most úgy tűnik, végleg betelt a pohár a punkoknál, és úgy érezték, megérett a helyzet egy alapos fejmosásra. A nem éppen szégyellős Zombiország amellett, hogy tükröt tart a hétköznapok pofátlanul szürreális valóságának, amiben mindannyian létezünk, izgalmas tény, hogy egyben kicsit időkapszulaként is működik, hiszen motívumaiban és feelingjében is vissza-visszaköszön az ezredforduló előtti punk aranykor, ahol anno nem mentek ritkaságszámba az effajta kőkemény véleménynyilvánítások. A kifejezetten szigorú – de jogos – társadalomkritikát megfogalmazó single-t amúgy alig egy hét alatt több mint hétezren nézték meg a Youtube-on. Az viszont még a jövő zenéje, hogy érkezik-e a nótára esetleg videó is.

[2023.08.02.]