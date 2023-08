Triplázik a Coldplay Budapesten Örömmel jelentjük be, hogy a rendkívüli kereslet miatt a Coldplay a Music Of The Spheres világkörüli turné részeként bejelentette a harmadik koncertet is Budapestre. A zenekar 2008-ban járt utoljára Budapesten, 2024-ben három koncerttel térnek vissza a fővárosba.

Június 16-án, 17-én és 19-én is a Puskás Arénában adnak koncertet.



Az állójegyek mindhárom napra rekordidő alatt fogytak el. Néhány ülőjegy 19-re még akad.



[2023.08.02.]