Varázslat a Nagyszínházban - Szegeden folytatódnak az Ezeregy éjszaka próbái Szegeden próbál az Ezeregy éjszaka alkotó-és szereplőgárdája. Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István world musicalje Trokán Nóra, Bányai-Kelemen Barna, Márkus Luca, Tasnádi Bence, Mészáros Máté, Stohl András és Bori Réka főszereplésével augusztus 11-én debütál a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Ősbemutatóra készülnek a Szegedi Nemzeti Színház nagyszínpadán – bár a premier helyszíne a Dóm tér lesz. Még három napon át termi próbákkal folytatódnak az Ezeregy éjszaka című új, magyar musical előkészületei. A Szegedi Szabadtéri Játékok legújabb bemutatójának szereplői már egytől egyig megérkeztek a napfény városába – az első, sajtónyilvános szegedi próbán Juronics Tamás, az előadás rendezője, és Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója is köszöntötte a szereplőket és az előadás közreműködőit. Az eseményen a Jár nekem csoda című dallal kezdték a munkát az előadás művészei. Az Ezeregyéjszaka legszebb meséit megidéző, nagyszabású musicalben több, mint 40 statiszta, táncos, csoportos szereplő, és még tűzzsonglőr is színpadra lép majd. A történet keretjátékában Trokán Nóra alakítja Seherezádét, aki Sahriár király, azaz Bányai-Kelemen Barna dühének csitítása érdekében kezd mesélni. A varázslatos cselekmény hőseiként Márkus Lucát és Tasnádi Bencét láthatják a musical nézői; ellenfelüket, a gonosz Dzsáfárt Stohl András kelti életre. Az udvari főenunuch és a dzsinn kettős szerepében Mészáros Máté a musical mindkét síkján részt vesz a kalandok bonyolításában. Háremhölgyekként a Jazz+Az két énekesnője, Behumi Dóri és Váczi Eszter is végig kíséri majd a színpadi eseményeket.

Barnák László főigazgató elárulta, a mesei fordulatokban bővelkedő előadás főhőseinek névsorát teljessé tevő Jázmin hercegnő szerepét Bori Réka alakítja a Dóm tér színpadán. Akárcsak a múlt héten még a Chicagóban brillírozó Mészáros Máténak, neki sem ez az első szegedi fellépése a nyáron, hiszen júliusban az Elisabeth fiatal Sissijét énekelve kápráztatta el a Szabadtéri Játékok közönségét. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze örömmel csatlakozott a különleges ősbemutató stábjához is, és izgatottan készül a szépséges hercegnő meglepetésekkel teli, komplex szerepére.

A főigazgató hozzátette, az előadást előkészítő intenzív munka a nagyszerű csapattal zajlik, amelyet az Öreg Szultán szerepére meghívott Tamási Zoltán és a Maszrúr hóhért, valamint az Ifrítet alakító Kőrösi András vendégművészek mellett a Szegedi Nemzeti Színház Drámatagozatának három népszerű tagja, Kárász Zénó, Szívós László és Rédei Roland is kiegészít. Juronics Tamás rendező elmondta, a hat teltházas előadás-alkalom fényében különösen nagy felelősség, ugyanakkor izgalmas feladat áll a társulat előtt, amelynek a különálló szekciós próbák után a következő napokban kerek egésszé kell kovácsolnia a szerzők által is éveken át gondozott produkciót. Míg a szereplők a Szegedi Nemzeti Színház termeiben próbálnak, a Dóm téren hamarosan megépül a varázsvilág grandiózus díszlete Bujdosó Nóra díszlet- és jelmeztervező, animációs supervisor tervei alapján. A mintegy 130 négyzetméternyi LED-falat is alkalmazó, lehengerlő színpadképet Madarász „Madár” János visual– és világítástervező keze munkája teszi még emlékezetesebbé. A hétvégén már az előadás helyszínén, teljes díszletben, számos műszaki munkatárs közreműködésével folytatódnak a próbák, amelyek eredményeképpen új magyar musical születik a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István fülbemászó dallamokban bővelkedő, egyedülálló world musicalje hat estén át, augusztus 11-én, 12.én, 13-án, 18-án, 19-én és 20-án várja a színházrajongókat.



