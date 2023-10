A magyar zenekar ihlette a Benkő borház legújabb gyöngyözőborát! A gyöngyözőbor többek között elérhető a Benkő Borház webshopjából, továbbá a Kamilka & Pesti Sikk rendhagyó koncertjein is megkóstolhatja a nagyérdemű.

Idén 10 éve, hogy Hollywood tündöklő zenés-filmes világa, a hazai sikkes, csillogó swing korszak elevenedik meg a Kamilka & Pesti Sikk munkásságában. Az NKA által többszörösen támogatott dalszövegíró, énekes, Kiss Kamilka és a kétszeres Fonogram-díjas zeneszerző, zongorista, Lőrincz Ádám az aranykor fényűző stílusát a mai modern igényekhez igazítva hozza közel a közönséghez, mindezt 100%-ban magyar nyelven. A 2023-as év azonban nem csak ezért mérföldkő a formáció számára, ugyanis az október eleji Tokaji Bornapokon egy több felvonásos koncerttel fűszerezve bemutatkozott Magyarország legsikkesebb bora, a Benkő Borház pincészetének ékköve, a Pesti Sikk gyöngyözőbor! „A Kamilka & Pesti Sikk zenekar ihlette ezt a borunkat, akik egy elképesztően tehetséges formáció! Életvidámság, fiatalos lendület, kirobbanó energiák – ez a Pesti Sikk!” – mondta el a Benkő Borház a palackról. „Ez a szeretet-kollaborálás, közös kiteljesedés a Benkő Borházzal, azok közé az eredményeink közé tartozik, amelyekből biztosan érezzük, tudhatjuk, hogy jó úton haladunk. Nagyon sokat jelent számunkra, hogy egy olyan tradicionális, nagy múlttal, értékekkel rendelkező borászat, mint a Benkő Borház, amely a több, mint 900 éve fennálló Tokaji borkultúra egyik fontos színtere, ilyen őszinte szeretettel, a közös alkotás örömének reményével keresett meg bennünket.” – kezdte Kiss Kamilka. „Szentimentális embernek vallom magam, mélyen megérint, hogy az a fajta értékteremtés, világnézet, kreatív szemlélet, amely a zenénkben már 10 éve jelen van, szinkronizálódni tud Balázsék törekvéseire, hogy ez a két társművészeti ág, ilyen harmonizálóan tudja kiegészíteni egymást. Hálásak és eltökéltek vagyunk, hogy ahogyan a zenénk által közvetíteni tudunk egyfajta atitüdöt, úgy a Pesti Sikk borral kiegészülve egy újfajta teljességet tudunk megteremteni, a ma élő regényfőhősök számára, akik szerint él és menő a klasszikus swing -jazz varázslatos világa és ma is sikkes tokaji bort inni Magyarországon. Több érzékszerv Sikkje ez a bor.” – tette még hozzá az énekesnő. És hogy milyen is a Pesti Sikk gyöngyözőbor valójában? Halvány citrom, zöldes reflexek uralják, intenzív felhabzással, gyorsan eltűnő habbal, nagy buborékokkal. A fajtára jellemző kirobbanó illat, bodza és lime, pici tömjén és édes fűszerek, fehér virágokkal, főleg jázminnal a háttérben, de egy pici palackérettségre utaló gyurmás jegy is felbukkan. Kóstolva bodzaszörp, könnyed, üde és friss, penge savakkal, zöldalmával és bodzával. Igazi üdítő, teraszos sláger, ez még annak is ízleni fog, aki alapvetően nem szereti a bort!



A gyöngyözőbor többek között elérhető a Benkő Borház webshopjából, továbbá a Kamilka & Pesti Sikk rendhagyó koncertjein is megkóstolhatja a nagyérdemű. [2023.10.14.]

