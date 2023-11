Megérkezett Jason Derulo új karácsonyi dala - íme a Closer To Christmas A többszörös platinalemezes világsztár, Jason Derulo „Closer To Christmas” című felvételével megnyitja az ünnepi készülődés időszakát. Az újdonság a megállíthatatlan előadó legújabb darabja, a közelmúltban megjelent lendületes felvétel, a „Hands On Me” után, melyet a Grammy-díjas énekesnővel Meghan Trainorral közösen jegyeznek.



Az énekes-dalszerző abban reménykedik, hogy a „Closer to Christmas" című örömteli single-jével még fényesebbé teheti az várakozás időszakát. Az ellenállhatatlan karácsonyi szám egy igazán feel-good felvétel lett, az idei szezon egyik potenciális sikervárományosa.

[2023.11.23.] Megosztom: