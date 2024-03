Kapcsolódó cikkek • Alig hitte el! James Blunttal koccintott a magyar énekesnő • James Blunt egy fantasztikus, őszi albummal tért vissza Képgalériák • James Blunt és The Tors Kapcsolatok • James Blunt James Blunt ismét elvarázsolt minket - képekben 2024.március 05-én, egy keddi napon tért vissza hozzánk újra James Blunt, ezúttal az MVM Dome színpadán lépett fel. Az előzenekar a The Tors volt, akik 2017-ben alakultak ugyan, de a covid és egyéb logisztikai problémák okán csak most kezdtek turnézni. A három testvér Devonból származik, kinézetre azt híhetnénk, hogy az A-ha zenekart rakták időgépbe a nyolcvanas évekből, ellenben a zenéjük azonban tempósabb, táncolós, kellemes, igényes pop-rock rádió barát mainstream fajtából. Imádtam a fiúkat, ők pedig a közönséget, angol humorral ütötték el a dalok közötti villám átszereléseket. („Tegye fel a kezét, akinek törték már össze a szívét, mert a következő dalunk erről szól...ó kettő jelentkező...hát ez szuper, akkor Magyarországon mindenki boldog, szerelmes, kiegyensúlyozott, mi nem, vagyunk azok...” és ehhez hasonló viccelődések. Külön kérték, hogy a kivetítőn található QR kódot olvassuk be, mert az a honlapjukra irányít minket, és ha tetszett az előadásuk streameljük őket a zenei és videó megosztó platformok bármelyikén. Nekem lett is egy új kedvenc zenekarom személyükben. Kis szünet után átrendezték a színpadot, majd következett az este főszereplője James Blunt. Rengeteg hangszer volt már előre berendezve a színpadon, három gitár (szebbnél szebbek), zongora, dobfelszerelés, valamint egy ukulele (ez utóbbi a Postcards című dal állandó kelléke James koncertjein). James Blunt és The Tors koncert képekben - klikk a fotóra

James Blunt esetében a laikusok azt gondolhatják, hogy szomorkodni jönnek az emberek az koncertjére. Hát nagyon nem. A pasi egy energiabomba, és tüneményes, vicces, kedves, szerény emberi maradt a milliós hallgatottsága és rajongótábora ellenére. 2018-ban is járt nálunk – covid előtti világunkban, azt a koncertet is imádtam, a tavalyi veszprémi sajnos nekem kimaradt, de ez valami fenomenális volt. Óriási lendülettel beszaladt a színpadra, spannolva az MVM Dome közönségét (majdnem teltház), közben gitározva énekelve szaladgált oda vissza a színpadon. A líraibb daloknál megállt olykor a középen elhelyezett mikrofon állványánál, de onnan is folyamatosan kommunikált a közönséggel, sajátos angol humorával. Olykor bepattant a régi és új sláger nótáknál a zongora mögé, és onnan is kihajolgatva énekeltette a nagyérdeműt. Az egész MVM Dome kívülről énekelte a dalokat, és a beszédeinél vicceinél is sok nevetgélés volt, szóval értő, figyelő közönség volt jelen az eseményen. A kivetítőn csodás vizuált láthattunk mindig az adott dalhoz illően, az édesanyjának írt dalnál édesanyjával láthattuk fotón, az édesapjának írt dalnál pedig édesapjával közös képeket vetítettek a dalok közben. A színpad felett régies lámpák voltak elhelyezve belógatva, szám szerint hét darab, ezek csodás illusztris látványt nyújtottak már alap járaton is. A dalok közben különböző színekben pompáztak, piros, zöld, kék, arany színekben főként, és mindemellett le-fel mozogva hol jobban hol kevésbe voltak leeresztve a színpad és a zenészek fölé. Nagyon tetszett ez megoldás, családias hangulatot varázsolt a színpadra is. A „Coz i Luv you” dal közepén felpattant és leugrott a színpadról, „lightos stagedivingal” belevetette magát a közönségbe, és a közönség tetején úszott bő egy percet. Imádni valóan közvetlen és laza James. A mini stagediving után következtek egymás után a slágerek (You’re beautiful, Bonfiee Heart, OK...). Az „OK” dal alatt ismét ceremóniamesterként navigált minket, leguggoltatta az egész küzdőteret, majd guggolótámaszból ugrálással folytattuk a bulit a refrénnél. Az utolsó dal a szintén klasszikus sláger „1973” (régóta bevett szokás, hogy ezzel a dallal zárja koncertjeit). Itt a dal közepén konkrétan felpattant a zongora tetejére, és azon ugrálva tapsoltatta énekeltette a közönséget. Ezután James elköszönt a zenekarával, és megígérte, hogy hamarosan visszatér hozzánk, mert nagyon szereti Budapestet, és Magyarországot. Várjuk vissza szeretettel minél hamarabb. Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlist:

1. Beside You

2. Saving a Life

3. Wisemen

4. Carry You Home

5. All the Love That I Ever Needed

6. Dark Thought

7. Goodbye My Lover

8. Glow

9. High

10. The Girl That Never Was

11. Postcards

12. I Won't Die With You

13. CozI Luv You (Slade cover)

14. You're Beautiful

15. Same Mistake

16. Stay the Night

17. OK (Robin Schulz cover)

Encore:

18. Monsters

19. Bonfire Heart

