Sari Schorr az Analog Music Hall színpadán

2024.03.22-én újra ellátogatott hozzánk Sari Schorr new yorki blues rock énekesnő.

Tavaly ismertem meg az énekesnőt, a „Szolnok Reptárban” tartott Kiefer Sutherland koncerten lépett fel Kiefer vendégeként. Azonnal megszerettem a hangját, a zenéjét, a vibe-ot, ami körbeveszi. Korábban is járt már nálunk, szintén az Analog Music Hallban, a setlist megegyezett a legutóbbi koncert dalaival.

Dalait, szövegeit is maga írja. Szólóban 2015-ben kezdte a pályáját, 2016-ban jelent meg első szóló albuma. Korábban saját szavaival élve, mindig szeretett valamilyen kisebb nagyobb zenekarhoz csatlakozni háttérénekesnőként, és a „család” részévé válni. Példaképei Ella Fitzgerald és Billie Holiday. Édesapja pilóta, édesanyja modell volt, mindig fontos volt a családban a zene szeretete. Emellett versenyszerűen bringázik és maratonfutó, illetve állatjog védő, Brooklynban él férjével és három mentett pitbull kutyájával.

Ilyen elképesztő hangterjedelemű nőt én még nem hallottam, pedig azért jó pár tucat kedvencem van, még ha nőben kevés is (pont azért, mert akármilyen női hangot hosszú távon valamiért nem tudok hallgatni, nagyon karakteresnek kell lennie, de ez szubjektív).

Mindemellett kisujjából rázta ki a hangokat. Mély, karakteres hangja van alapvetően, de a legmagasabb hangokat is tisztán, hosszan kitartva énekli.

Kicsit úgy tűnt megszeppenve jött fel a színpadra, elképesztően szerény és alázatos előadó. Elsőnek elmondta, hogy nagyon hálás, hogy eljöttünk ma este, és engedjük meg, hogy elmondja, hogy most lett először number one dala az USAban.

A „The Circle of Complete” dallal indított, fokozatosan követték egymást a lassabb tempójú dalok után a tempósabb témák.

A gitáros jó értelemben vett őrült zseni, olyan szólókat nyomott, hogy az összes ismert gitárhőst kenterbe verte ezen az estén.

Az „Ordinary Life” dalt nekünk címezte kis felvezetéssel. „Örüljünk az apró dolgoknak is az életben, bármennyire is nehéz időszakon megyünk keresztül, mindig koncentráljunk a pozitív dolgokra.”

A koncert közepe táján a turnémenedzserének is köszönetet mondott, akinek aznap volt a születésnapja, amit a közönség „Boldog születésnapot” énekléssel jutalmazott. (Azt nem értettem, miért nem az angol verziót énekeljük, de ez maradjon az én problémám).

A koncert második felében a tempósabb dalok következtek, köztük a 17 percesre nyújtott „I Just Want To Make Love To U” dal, ahol a gitárszóló hét perces, a basszus szóló nyolc percesre nyúló volt, majd az egész egy öröm jammelésben végződött. A basszeros itt eleve a stílusnak megfelelően a hóna alatt tartja szinte a hangszerét, a gitárosunk pedig ennek a dalnak a végére már olyan extázisba került, hogy térden állva gitározott az arcunkba. Üdvrivalgás, vastaps, minden volt az este folyamán, Sari nem győzött hálálkodni a szeretetünkért .

A „Valentina” dallal zárult az este, majd a zenekar tagjai és Sari is kijöttek dedikálni, fotóra. Úgy körbe zsongtuk, mint az iskolások a tanár nénit, mindenkivel türelmesen beszélt pár mondatot, hálálkodva, hogy eljöttünk, merch pultnál is vásároltunk (én egy lemezt, persze alá is irattam, ahogy illik).

Fantasztikusan jó hangulatú, családias, meghitt este volt.

A szervezésért köszönet a Lots Music-nak

Balázs Adrienn

Setlist:

01. The Circle is Complete

02. The Distance

03. Joyful sky

04. Ain't Got No Money

05. Demolition Man

06. Ordinary Life

07. Peace of Mind

08. Damn the Reason

09. Aunt Hazel

10. Beautiful

11. Highway 69

12. Maybe l'm Foolin

13. Thank You

14. Black Betty

15. I Just Want To Make Love to U

16. Valentina

[2024.03.30.]