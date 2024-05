Sok méltatást kap a nemzetközi sajtóban a Dirty Slippers! Az "On top of the world" siker a külföldi rádiókban is! A Dirty Slippers harmadik angol nyelvű klipes dala, az "On top of the world", amely április közepén jelent meg a zenekar új angol kiadója, a Reaction Management képviseletében. Az új szerzemény hamar felkeltette a nemzetközi zenei sajtó figyelmét is, hiszen online címoldalán mutatta be többek között a London Daily News, a brit zenei világ fontos hírportálja az It's All Indie, valamint a békés megyei zenekart már több alkalommal dicsérő Plastic Magazine London is. Többek között így írnak: "Igazi nyári sláger" (London Daily News), "megbabonázó energiájú fesztivál himnusz" (Plastic). A Nordic Music Central pedig Ferenczi Bebi dobolását egyenesen a Led Zeppelinhez hasonlítja.



Az "On top of the world", amelynek a videóklipje kattintás után megtekinthető, új szintre emelte a zenekart a külföldi rádiókban is, hiszen Philadelphiától, Toronton és Párizson át, Birminghamig és Londonig több rádióban indult el rendszeresen, rotációban.



Jay Burnett, a Reaction Management vezetője megkeresésünkre elmondta:



"Az „On Top Of The World” volt az első kiadásunk a Dirty Slippers-szel és elégedettek vagyunk azzal, hogy a kislemez kampány növelte a banda ismertségét, különösen az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A pozitív kritikák, valamint a közösségi és kereskedelmi rádiók által nyújtott játszások növelték a zenekar láthatóságát, egy olyan zenekarként akikre „figyelni kell”. Úgy érezzük, ez egy olyan platformot épített ki számukra, ahol a készülő új dalokat nagyobb közönség fogadja majd. Célunk, hogy minden dalt sikeresebbé tegyünk, mint az előző, növelve a Dirty Slippers márkát, és építve arra a kemény munkára, amelyet ők maguk is befektettek a zenéjükbe.



A Dirty Slippers a TikTok oldalon is egyre népszerűbb, rendszeresen osztanak meg tartalmakat a Suliturné programjukról is, amely februárban Magyar Rekord-díjban részesült.

A zenekar több, mint 40 koncertet ad majd a nyári turnéja során, legközelebb Győrben lépnek fel, utána pedig kisebb települések következnek, mint Kismaros, Kulcs, Bárna vagy Battonya.



Credit: El Fragotsis - London

