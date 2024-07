Beton.Hofi: "Szeretnék ezúttal elnézést kérni...."

Beton.Hofi augusztus 9-én a Szigeten ad – minden bizonnyal feledhetetlen – koncertet. A korosztályának egyik leghitelesebb előadója nem először lép fel a Szigeten, de ezúttal a Nagyszínpadra készül, egy oda álmodott, egyedi produkcióval. És sokszor volt már vendég is a fesztiválon. Saját bevallása szerint egyszer hamisított jeggyel is bejutott. A mostani koncertjével utólag elnézést is kér ezért a Sziget szervezőitől.

Schwarcz Ádám, azaz Beton.Hofi néhány éve üstökösként robbant be a hazai könnyűzenei szcénába, sikere azóta is töretlen. Korosztályának egyik leghitelesebb előadója augusztus elején a Sziget Nagyszínpadára készül, ráadásul egy olyan produkcióval, ahol a Rajkó Cigányzenekar teljes, 14 fős - hegedűművészeket, csellistát, nagybőgőst és cimbalmost is felvonultató – csapatának hangszerelésében is szólalnak majd meg Beton.Hofi dalok.



“Jól fog mutatni az önéletrajzomban a SZIGET nagyszínpad” – mondta a rapper, aki bevallotta, hogy annak idején úgy lógott be a Szigetre, hogy valakinek a karszalagját sebbenzinnel leoldotta, és azt ragasztotta át a saját csuklójára. „Szeretnék ezúttal elnézést kérni a szervezőktől, hogy anno sebbenzines trükkel belógtam, most érzem magam igazán kellemetlenül emiatt, így, hogy vendégül látnak a legbecsesebb helyszínükön” – vallotta be Ádám, akinek az aznap szintén a Nagyszínpadon fellépő Stormzy-val is van terve. „Az a tervem, hogy elérhetetlennek mutatkozom a “bekkben”, így majd biztos kivívom a tiszteletét. Szurkoljatok!”

[2024.07.19.]