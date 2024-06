Indul a "legbalatonibb" koncertsorozat 5 minifesztivál közel félszáz fellépővel ingyen! Öt minifesztivál 5 helyszínen, közel félszáz fellépővel, víziszínpadokkal és strandbulikkal, méghozzá ingyen. Június végén indul a BalatONkoncert idei sorozata. Közel félszáz előadót állítanak többnyire víziszínpadra az idei szezonban a nézők számára teljesen ingyenes BalatONkoncert programsorozat szervezői. Az öt állomásból álló utazó minifesztivál-túrné első állomása a kenesei Széchenyi parkban lesz június utolsó hétvégéjén, ahol olyan neves előadók állnak majd a látványos pontonszínpadra, mint Roy és Ádám, Paulina, a Kultúrkör, Beretka Ádám, a Lóci Játszik és a Pál Utcai Fiúk. Az este hét órától zajló ingyenes bulik – ahogy az elmúlt években, úgy az idén is – a nagyfesztiválok hangulatát hozzák el a nézők számára a tópartra, csak éppen teljesen ingyen, belépő- és fesztiválkártyák nélkül. Ráadásul az idén back-to-back hétvégékkel nyit a sorozat, hiszen július első hétvégéjén már a szomszédos Balatonfűzfőn megy tovább a buli. A Tobruk strandon rendezett koncert-sorozat igazán különleges lesz, hiszen ezúttal is fürdőzés közben, a vízből nézheti-hallgathatja a közönség a különleges MVM Energiaszínpadon zajló előadásokat. A pancsolós bulihoz igazi nyári zenéket játszó fellépőket válogattak össze: itt lesz az UFO, Aguszt Bárió, a Bestiák, a Bon-Bon, a Hősök, Mihályfi Luca, a Desperado, Bebe és Orsovai Reni és a Nene. A Szerencsejáték Zrt. kiemelt támogatásával megvalósuló programsorozat egy hónapos szünet után, augusztus első hétvégéjén folytatódik Balatonföldváron többek között az Anna and the Barbies és a Sugarloaf, a Dirty Slippers és a Konyha zenekar koncertjével. Két héttel később Balatonboglár következik, ahol a BBB Szüveti Fesztivállal együttműködésben 6 napig is tart majd a buli több mint 20 előadóval, köztük például az Ivan and the Parazol, Péterfy Bori és a Love Band, a ManGoRise, a New Level Empire, Boggie, a 4S Street, a Hooligans és a Lord. Az idei program Balatonfüreden zárul, ahol a Fürdei Borhetek ideje alatt a Tagore sétány melletti vízterületen álló színpadhajóról szól majd a Zaporozsec, Takács Nikolasz, a Unique és még számos további fellépő műsora augusztus 22-25 között. Az idei rendezvénysorozat korai kezdésével és késői zárásával a szervezők azt szeretnék elérni, hogy kicsit hosszabb legyen az idei szezon: minél többen utazzanak minél előbb a Balatonhoz és minél tovább élvezzük együtt a nyarat zenével, a vízparton. A BalatONkoncert programsorozat főszponzora az idén is az MVM, kiemelt támogatója a Szerencsejáték Zrt., együttműködő partnere a SPAR. BalatONkoncert 2024: 06 28-30 Balatonkenese, Széchenyi park

07 05-07 Balatonfűzfő, Tobruk strand előtti vízterület

08 03-05 Balatonföldvár, nyugati szabadstrand

08 15-19. Balatonboglár, szabadstrand előtti vízterület

08 22-25. Balatonfüred, Tagore sétány előtti vízterület Bővebb információ: www.balatonkoncert.hu Lénárt Attila szervező +36703894444 Facebook/Balatonkoncert.hu Fotók: BalatONkoncert.hu [2024.06.18.]

