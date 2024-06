Belopakodott a nyár Egerbe - Vad Fruttik koncert a Szépasszonyvölgyben! Kevés találóbb hely van a legendás észak-magyarországi városnál, ha nyári kikapcsolódásról van szó. Hiszen a történelem során is olyan sokat adó helyszín ma nem csak messze földön is imádott borairól híres, hanem változatos, pezsgő kulturális életéről is. Nem is váratja sokáig a kikapcsolódni vágyókat az idei nyári programdömping, már júniusban rögtön nagykoncerttel kedveskedik Eger a hazai könnyűzene szerelmeseinek. A hónap utolsó péntekén, június 28-án szezonstartként a kétezres évek eleji újhullám hangulata elevenedik meg a mesebeli tájon, a máig aranykort élő „magyar alter” egyik legfelkapottabb csapata, a Vad Fruttik tolmácsolásában. A 2005-ben alakult zenekar produkciója egyszerre múltidéző - hiszen aki az ezredforduló környékén bulizott, annak jóízű flashback a várpalotai ötös minden korai számai, a Nem hiszektől kezdve a Sárga zsiguliig, de munkásságuk jelen idejű álmodozásra is teljesen alkalmas, hiszen legújabb albumuk alig pár éve, legfrissebb zenés videójuk pedig éppen a napokban jelent meg – mondanivalójuk pedig örökérvényű. Találkozzunk Egerben!

