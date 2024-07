Közösségi adakozással hoz létre jazzklubot a kolozsvári Jazz in the Park fesztivál Közösségi adakozással hoz létre jazzklubot az erdélyi városban a kolozsvári Jazz in the Park fesztivál, melynek hétvégén zajló idei versenyprogramjába 39 ország 246 zenekara nevezett be - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A kolozsvári központi parkban, a Sétatéren július 5-7. között tartandó versenyprogramra ingyenes a belépés, de adományozni is lehet a szervezők által létrehozott alapba, melyből zenei projekteket támogatnak. Az idén összegyűlt pénzt a város egyik régi mozijának, a két világháború között alapított Edison mozinak a jazzklubbá alakítására fordítják. Ez lenne az erdélyi város első, kifejezetten jazzkoncertek tartására létrehozott koncerttere.

Kelet-Európa legnagyobb jazz-zenei versenyprogramjára rekordszámú, 246 együttes nevezett be idén 39 országból - írták közleményükben a szervezők. A legjobb 13 zenekar produkcióit a hétvégén hallgathatja meg a közönség a Sétatéren.

A jazzklub létrehozását 30 lejes (2377 forint) támogatói jegy megváltásával lehet segíteni, ez a helyszínen és a jegyértékesítési portálokon is megvásárolható.



Alin Vaida, a Jazz in the Park fesztivál alapítója emlékeztetett arra, hogy 2015-ben vezették be a támogatói jegyet, az összegyűlt pénzből pedig zenészeknek biztosítottak ösztöndíjat, zenekarok turnéit, helyi projekteket, rászoruló művészeket támogattak. 2020-ig mintegy 100 ezer euró gyűlt össze, melyből 30 projektet finanszíroztak.



Hangsúlyozta: az általa vezetett és a fesztivált is szervező Fapte Egyesület "a szárnya alá vette" az egykori belvárosi mozi épületét, ezt felújítják és helyi, valamint meghívott jazz-zenészeknek biztosítanak fellépési teret. Vajda a projektet a fesztivál legmerészebb kezdeményezésének nevezte, mely egyaránt szolgálja az épület újjáélesztését és a kulturális fejlődést. A jazzklubot egykori elnevezésére és a fonográf feltalálójára való tekintettel Edisonnak hívják majd.



A Jazz in the Park hétvégén zajló versenyprogramja után augusztus 30. és szeptember 1. között magát a fesztivált is megtartják a Hója-erdő melletti skanzenben. Részletek a fesztivál honlapján (jazzinthepark.ro) találhatók. [2024.07.02.]

