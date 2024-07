Kapcsolatok • FEZEN (Fehérvári Zenei Napok) Teljes a FEZEN idei programja - ismét két szabadtéri nagyszínpaddal készül a fesztivál A fesztivál szabadtéren az igazi, ezért a FEZEN idén visszatér a két kültéri nagyszínpados felálláshoz. Ahogy az elmúlt 27 évben, úgy idén is egy műfajilag sokszínű fesztivál várja a Székesfehérvárra érkezőket: Avantasia-tól a Scooterig, a Cradle Of Filth-től ATB-ig vagy éppen Beton.Hofitól Korda Györgyön és Balázs Klárin át a Tankcsapdáig idén is széles a merítés a FEZEN kínálatában, a koncertek után pedig többféle partyval érkezhetünk át a következő napba. A sok-sok külföldi kedvenc és a szinte teljes hazai élvonal mellett, ingyenes kemping is várja a fesztiválozókat július 31. és augusztus 3. között a FEZEN-en. Újra két szabadtéri nagyszínpaddal készül a FEZEN Fesztivál, de lesz sátras színpad és több partyhelyszín is, hogy idén is teljes legyen a fesztiválélmény. Kompaktabb helyszínen, a színpadok között kisebb távolságokkal készül a fehérvári fesztivál, hogy a hangsúly a zenén legyen, ne a gyalogláson. Hiszen a FEZEN központi eleme továbbra is a zene, legyen az rock, metal, pop, elektronikus, hiphop vagy akár punk. Július 31-én, a fesztivál nyitónapján érkezik Avantasia, Tobias Sammet az Edguy-jal már játszott Székesfehérváron, idén pedig elhozza operametal alakulatát is. Szintén a nyitónapra érkezik Angliából a Cradle Of Filth, az extrém metal egyik legismertebb zenekara, akik több mint 30 éve járják a világ metalra is nyitott színpadait. Többszörös visszatérő és örök fesztiválkedvenc a Scooter. H.P. Baxxterék ezúttal a szombati napon, Majka után lépnek a nagyszínpadra, hogy őrületes showjuk után idén is egy négyórás NECC Partyval zárjuk a FEZEN-t. Szintén az elektronikus kínálatot erősíti Andre Tanneberger, vagy ahogy több mint 20 éve megismerte a világ: ATB. A trance műfaj egyik meghatározó dj-je pénteken lép fel Székesfehérváron. Idén is kiemelt szempont, hogy a két nagyszínpadon különböző műfajú előadók lépjenek fel egyidőben, így ha valaki nem szeretne a Scooterre tombolni, az meghallgathatja például a Judas Priest korábbi gitárosának, K.K. Downingnak KK’s Priest nevű bandáját. Idén a kemping is ingyenes lesz a FEZEN-en, ehhez csak regisztrálniuk kell a bérleteseknek. Minden hasznos, fontos információ, beleértve a teljes programot, megtalálható a fesztivál honlapján, a fezen.hu oldalon. Hamarosan elérhető lesz az idei információkkal frissített FEZEN App is az Apple Store-ban és Play Áruházban, ezt is érdemes letölteni még az indulás előtt, hiszen a hasznos, személyreszabható koncertlistán túl, itt kaphatnak leggyorsabban információt az akciókról, dedikálásokról is a fesztiválozók. Jegyek [2024.07.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu