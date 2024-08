Revü with the Stars a Margitszigeti Színházban Párizs a Margitszigetre költözik egy éjszakára! A nagy sikerű Tango with the Stars című előadást követően a Margitszigeti Színház idén is nagyszabású produkciót állít színpadra az ország sztár táncosaival, Offenbach nyomán egy szenvedélyes tánc-show keretében Revü with the Stars címmel. A népszerű táncosok, a televíziós műsoron kívül, együtt kizárólag a Margitszigeti Színház színpadán lépnek fel! A Párizsi éjszaka című produkcióban Offenbach legizgalmasabb dallamaira táncolnak majd a látványos előadásban. Az este folyamán színpadra lép Mikes Anna, Stana Alexandra, Sebesi Daniella, Szécsi Debóra, Szőke Zsuzsanna, Tóth Katica, Hegyes Bertalan, Suti András, Köcse György, Bátor Tamás, Burcsa Balázs, Pellei Mihály. Sztártáncosok együtt csak a Margitszigeten A Margitszigeti Színház különleges találkozásra hívja közönségét, hogy együtt éljék át a legendás párizsi éjszaka örömeit soha vissza nem térő estén. Az alkotók a 2023-as sikerelőadás, a Tango with the Stars csapatából kerülnek ki, a koreográfus ezúttal is Valc Szabolcs, a táncosok pedig az ország kedvenc táncosai lesznek. „Offenbach műveire készítünk egy revüt, erre kért fel a Margitszigeti Színház engem és ebben a produkcióban vesznek részt a sztártáncosok együtt. Tavaly volt az első olyan alkalom, amikor a műsoron kívül összejött a csapat és együtt táncoltak. A nagy siker után idén újra visszatérünk a Margitszigeti Színpadra, ahol ezúttal még több táncot láthatnak majd a nézők. Táncból tehát nem lesz hiány a Margitszigeten!” - mesélte Valc Szabolcs koreográfus. A jól összeszokott csapat kizárólag egy alkalommal áll össze, ezúttal a párizsi mulatók világába kalauzolja majd el a közönséget. A kifejezetten a Margitszigeti Színpadra készülő revü showban színpadra lép a korábbi házaspár, Stana Alexandra és Köcse György is. „Ilyen esemény nagyon ritkán van, hogy együtt láthat minket a közönség, örülünk, hogy erre is alkalmat ad számunkra a fellépésünk a Margitszigeten. Nagyon jó nosztalgikus pillanatokat élünk meg már a próbák alatt is. Mi ketten régóta ismerjük egymást, hosszú múlt van mögöttünk, ez itt a felkészülési idő alatt érezhető, hogy összeszokott párosról van szó esetünkben.” - mondta el Stana Alexandra. Mikes Anna is színpadra lép majd a nagyszabású revüben. „A margitszigeti fellépésünk témája nagyon közel áll a szívemhez, nagyon szeretem Párizst, nekem van egy erős kötödésem Franciaországhoz. Sok barátom él ott, hisz gyermekkoromban Belgiumban éltem és nyaranta francia nyelvű iskolába jártam. A Párizsi éjszaka című előadás számomra igazán nosztalgikus lesz.” – nyilatkozta Mikes Anna. Offenbach Best Of Offenbach zenéivel megteremtette a vidám, életigenlő, kritikus és humoros műfajt, az operettet, mely elválaszthatatlan a zeneszerző nevétől. Zenéjét ragyogó, friss szellem, elegancia jellemzi. A Párizsi éj egy Offenbach Best Of válgatás, hisz felcsendülnek a népszerű szerző legizgalmasabb és legpárizsibb dallamai. Megbújik benne némi társadalomkritika, sok humor, vidámság és elegancia és francia életérzés. Offenbach az életet egy bábszínháznak tartja, és ezt az erkölcstelen, léha életet mutatja be a Hoffmann meséiben is. Kikerülhetetlen stílusa és könnyed humora minden művében, az utókor hallgatói számára is, örömet boldogságot üzenve él örökké. Ráadás művészek Az augusztus 17-én bemutatásra kerülő előadásban hallható lesz a Zeneakadémia három fiatal tehetséges énekművésze, Fujita Júlia, Tóth Fanni és Hunyadi Donatella is, akik a szerző emblematikus műveiből énekelnek majd. A revüben közreműködik még a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara, az est karmestere Somogyi-Tóth Dániel lesz. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház [2024.08.13.] Megosztom: