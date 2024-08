Kozma Orsi és Kerényi Miklós Máté ősbemutatóra készül Új magyar zenés mű születik októberben a Like The Gypsies Club színpadán, ahol Kozma Orsi és Kerényi Miklós Máté közreműködésével mutatják be a Motel.com című vígjátékot. Duba Gábor és Csernus János két színészre írt hatszereplős darabja egy képzeletbeli motel különc hírességeinek életébe nyújt betekintést, exkluzív színházélményt kínálva a nézőknek is. Egy eldugott, útszéli motel lobbija elevenedik meg a Budapest szívében található Like The Gypsies Club terében, ahol a közönség asztaloknál ülve, koktélokat iszogatva maga is az események részeseivé válhat. Közéjük érkezik meg ugyanis az a két híresség, akik azért foglaltak szobát, hogy pár órára elmeneküljenek a világ szeme elől. A nézők közelsége nem véletlen: a klubban a hely szellemiségéhez illeszkedve a művészek szinte karnyújtásnyira játszanak a vendégektől, és ahogyan ez a zenei koncerteknél létrejön, a színházi előadás esetében is maradéktalanul megvalósul majd. A Motel.com hírességei – akik között van krimiíró, tudós, díva, de még hadvezér is – érkezéskor nem ismerik egymást személyesen, sorsuk mégis összefonódik, amikor egymás melletti szobát kapnak. Elképzelt találkozásaik a legkülönfélébb módokon történnek: hol egy telefonbeszélgetés, hol egy falon átkiabált üzenet, esetleg néhány könyvből felolvasott sor, vagy épp az erkélyen folytatott elmélkedés teremt alkalmat arra, hogy szóba elegyedjenek. És hogy miként vélekedik egymásról Marilyn Monroe és Albert Einstein? Többek között ez is kiderül az est során, amelyben három különálló történetet ismerhet meg a közönség. A sokszor humoros, máskor mély drámaisággal átitatott jelenetek komoly színészi feladat elé állítják a művészeket, Kozma Orsit és Kerényi Miklós Mátét, akik ketten keltik életre a motelbe betérő hat hírességet. Ráadásul Orsi, akit elsősorban énekesnőként ismerhet az ország, hosszú idő után először látható majd színházi szerepben. A jeleneteket a cselekményhez illő – vagy éppen dramaturgiai fordulatot eredményező – zenei betétek teszik teljessé. Az ismert könnyűzenei slágerek élő zenei kísérettel, Burai Lajos zongorista közreműködésével szólalnak meg. A Motel.comot, amely az október 8-i bemutató után kedd esténként lesz látható a Like The Gypsies Clubban, a Fonogram-életműdíjas Galler András „Indián” rendezi. [2024.08.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.27.]

