A Lepattanó premierhetére hazánkba látogat a Dallas Bobbyja A 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál világpremierjén láthatja először a hazai közönség a Lepattanó című romantikus, gombfocis sportvígjátékot Scherer Péter főszereplésével. Vékes Csaba, a Szia, Életem! író-rendezőjének filmje az East of East szekcióban szerepel majd. Díszvendégként tiszteletét teszi a premierhét eseményein a film egyik kulcsfiguráját alakító Patrick Duffy, akit a hazai közönség elsősorban a Dallas című kultikus tévésorozat Bobbyjaként ismer. A vígjátékban Scherer Péter mellett Derzsi Dezső, Waskovics Andrea és Rába Roland alakítják a gombfoci szent őrültjeit, de Elek Ferenc és Mucsi Zoltán is látható lesz a filmben, mely szeptember 26-tól kerül országszerte a mozikba a JUNO11 Distribution forgalmazásában. A friss filmelőzetes mától elérhető. Vékes Csaba romantikus sportvígjátékát a magyar közönség elsőként a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon a fesztivál új, közép-kelet-európai filmekre fókuszáló, East of East elnevezésű versenyszekciójában láthatja 2024. szeptember 6. és 14. között. A fesztiválra és a premierhét eseményeire hazánkba látogat Patrick Duffy, aki Vékes Csaba rendező, Roskó Péter producer és Scherer Péter, Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Katona László, Fekete Zsolt és Ónodi Gábor színészek mellett természetesen részt vesz a film miskolci premierjén is szeptember 13-án 15:45-től a Művészetek Háza Pressburger termében. A filmet további két alkalommal nézhetik meg a fesztivál látogatói: 13-án 18:30-tól a Csodamalom Bábszínház Zukor termében, 14-én 21 órától pedig az Uránia + Béke Art Mozi Uránia termében. Kálmánnak (Scherer Péter) a gombfoci nem gyerekjáték, hanem egy véresen komoly sport. Csapatával épp az Európa-bajnokságra készül. Megszállottak ők, a gombfoci szent őrültjei, a „pöcifoci” aranyujjú titánjai. Komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb volt az életükben. Nem várt megoldás érkezik azonban, amikor egy milliárdos (Patrick Duffy) tévedésből egy kisebb vagyont utal a számlájukra. Bár tudják, hogy a pénz nem őket illeti, túl nagy a kísértés, hiszen így esélyük nyílik kijutni az Eb-re. A Lepattanó érzelmes sportvígjáték az esendőségről, a szeretetről, a kitartásról, és tisztelgés a sokunk által kedvelt magyar játék, a gombfoci előtt.



„Ó, a gombfoci! A gombfociról halványlila gőzöm sincs, hogyan működik, és ezek az emberek miért csinálják. A forgatókönyv azonban annyira ötletes és a karakterek is annyira viccesek – az én karakterem az egyetlen, akinek semmi humorérzéke –, hogy ez igazából nem is számít. Itt mindenki egy szerethető vesztes, és itt ez a vén csóka, aki segít rajtuk. Igent mondtam, mert tetszett a film alapötlete, és kíváncsi voltam az országra is" – mesélte Patrick Duffy, hogy miért vállalta el a Mecénás szerepét a Lepattanóban. Duffyt a hazai közönség elsősorban az 1978–1991 és a 2012–2014 között futó Dallas Bobbyjaként szerette meg, de később olyan sorozatokban is láthatta, mint az Egyről a kettőre vagy a Gazdagok és szépek. Rendezőként is kipróbálta magát: harminc Dallas és közel ötven Egyről a kettőre epizódot jegyez direktorként. A filmhez most elkészült az előzetes is, amely a teaserhez hasonlóan ezúttal is Doraya Bouandel munkáját dicséri. A Lepattanó című romantikus sportvígjátékot Vékes Csaba rendezte és Gönye Lászlóval közösen írta, producere Roskó Péter, kreatív producere Scherer Péter. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Három Homár és Blue Duck Arts gyártásában készült. Operatőre Dévényi Zoltán, gyártásvezetője Krékits Péter, látványtervezője Takács Eszter, jelmeztervezője Pirityi Emese, zeneszerzője Kovács Márton, a rendezőasszisztens Bednárik László. A főbb szerepekben Scherer Péter, Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Katona László, Fekete Zsolt, Rába Roland, Elek Ferenc, Gáspár Sándor, Györgyi Anna, Mucsi Zoltán és Patrick Duffy látható. A film a JUNO11 Distribution forgalmazásában szeptember 26-án érkezik a hazai mozikba. Fotó: Gordon Eszter [2024.09.07.]