Új Without Frames dal- és klippremier Unleash Hell címmel bemutatta idén érkező nagylemezének címadó nótáját a nagykanizsai death core / metal core Without Frames. A most megjelent single, már a negyedik felvezető a hamarosan megjelenő albumról, egyben a zenekar első klipes dala. A bűntudat és az abba való beleőrülés témáját járja körül a klip, mely Volner Márk és Ugróczi Ádám munkája. A dal mixing/mastering/pots-producton-je pedig ismét Bognár Máténál készült az ATLAS DSP-nél.



A zenekarnál időközben tagcsere is történt, gitár poszton Tátrai Dániel érkezett a csapatba, akinek munkája már ezen az új dalon is hallható. Grabant Máté énekes alapötletét alakította át, formálta készre. Without Frames:

Grabant Máté - ének

Tátrai Dániel - gitár

Harmat Domonkos - dob

Béda Viktória - gitár

Harmat Bertold - basszusgitár [2024.09.25.] Megosztom: