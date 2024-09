Diákok színházlátogatását is segíti a Misi mókus családi musical csapata A 2024/25-ös évadban visszatér a Misi mókus családi musical a RaM-ArT Színházba, az október 10-i előadásokon pedig az alkotók különleges kedvezménnyel és nyereményjátékkal várják a színházszerető diákokat. A budapesti tanulók rendhagyó drámapedagógiai foglalkozást nyerhetnek a színházjegyük mellé, míg a legnagyobb létszámban érkező vidéki csoport teljes buszbérlését állja a produkció. 2023 októberében mutatták be a RaM-ArT Színházban Tersánszky Józsi Jenő népszerű ifjúsági regényének musical-változatát, a Misi mókust. A különc erdőlakó történetét Peller Károly adaptálta színpadra, zenéjét Nyitra László, dalszövegeit a címszerepet is alakító Cseh Dávid Péter írta. Az alkotók célja az volt, hogy egy olyan zenés darabot hozzanak létre, amely minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást és kiváló szórakozási lehetőséget kínál, hasonlóan a fővárosban futó más ifjúsági előadásokhoz, mint például A dzsungel könyve, A Szépség és a Szörnyeteg, a Madagaszkár, a Mary Poppins vagy éppen az Ezeregy éjszaka. Emellett kiemelt szempont volt, hogy a készülő produkció a gyerekek számára is izgalmas módon beszéljen fontos kérdésekről. A Misi mókus létrejöttét a kezdetektől segíti a MiKoMi Kft., amely a támogatás mellett az előző évadban több mint 250 nehéz helyzetben lévő gyerek és szülő számára biztosította, hogy átélhessék a színház csodáját. A cég az alkotókkal karöltve most a budapesti és vidéki diákság felé fordul, hiszen a darab által felvetett problémakörök – kirekesztés, empátia, elfogadás, család és barátság – az ő életükben is nagyon hangsúlyos szerepet játszanak. Hogy megkönnyítsék a vidéki tanulók és kísérőik eljutását az októberi előadásokra, egyedülálló kedvezményt biztosítanak a legnagyobb létszámban érkező csoport részére: állják a teljes buszbérlés költségét. A budapestieknek is izgalmas extra lehetőségeket tartogat a színházlátogatás, a legnagyobb létszámú fővárosi csoport ugyanis részt vehet egy rendhagyó, drámapedagógiai foglalkozással egybekötött, kihelyezett irodalom órán, melyet az előadás Szajkó nénije, Kékkovács Mara tart, vendégként pedig meglátogatja a foglalkozást az előadás egy másik szereplője is. A nyereményjáték szeptember 30-ig tart, 15 megvásárolt jegy fölött az intézmény automatikusan részt vesz a nyereményjátékban. A Misi mókus október 10-én 14 és 18 órakor látható a RaM-ArT Színházban.

Csoportos jegyek a jegy@misimokusmusical.hu e-mail címen is igényelhetők. Fotó: Szobonyai Patrícia / Misi mókus musical [2024.09.25.]