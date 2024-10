Kapcsolatok • Fool Moon • Jazzation Acapella Az acappella zene ünnepe Szegeden Különleges és lenyűgöző zenei élménnyel, gazdag harmóniákkal, magas szintű énekes tudással és a műfajok sokszínűségével találkozhatunk október 11-12-én, a szegedi IH Rendezvényközpontban. A XVII. Fool Moon Acappella Fesztiválon a műfaj legjobb hazai képviselői és nemzetközi nagyágyúi lépnek majd fel, együtt bemutatva a vokális zene gazdag világát. A hangszeres kíséret nélküli, azaz acappella éneklés gazdag zenei hagyományt képvisel, a műfaj jellemzője a gazdag harmóniák összhangzása, melyben kulcsszerepet játszik az énekesek kreativitása. A vokális hangszerelés, a különböző érzelmeket megragadóan kifejező előadásmód és a zenei stílusok sokszínűsége rendkívül népszerűvé tették ezt a műfajt itthon és szerte a világban egyaránt. A XVII. Fool Moon Acappella Fesztivál ezúttal is egy olyan műsort vonultat fel, amely bemutatja az acappella éneklés sokszínűségét és folyamatos fejlődését, lehetőséget adva az új technikák és ötletek felfedezésére. Az énekes zene kétnapos ünnepén október 11-én, pénteken a vokális műfaj nemzetközi nagyágyújaként számontartott magyar formáció, a Jazzation nyitja majd a sort. Az öt magyar énekes alkotta formáció évről évre a legrangosabb acappella versenyek nagydíjával tér haza: virtuóz feldolgozásaik és saját szerzeményeik itthon és külföldön egyaránt óriási sikert aratnak. Izgalmas előadást ígér még aznap a dán Postyr vokálcsoport, mely öt énekes plusz számítógép számára hangszerel vokális zenét. A Postyr saját zenei univerzumot hozott létre, amelyet E-Cappella-nak neveztek el. Az újfajta elektronikus popzene középpontjában az ének áll és az effektusok és a számítógépek segítségével a lágy hangokat magával ragadó ritmusokká alakítják, amelyek erős énekhangokkal keverednek, bemutatva milyen az, amikor az innováció találkozik az érzelmekkel. A fesztivál másnapján lép színpadra a hazánk első számú, többszörös nemzetközi díjas pop-acappella együttese. A Fool Moonnak köszönhetően az acappella soha nem látott népszerűségre tett szert a magyar közönség körében. Humoros és szórakoztató, de magas szakmai színvonalú és igényes stílusú koncertjeik során a műfajjal ismerkedő és a zenéhez értő hallgatók is egyaránt találnak kedvükre valót. És érkezik majd egy legendás és stílusteremtő vokálegyüttes Svédországból. A Real Group tagjai a hangjukat használva egyedi hangzásvilágot alakítottak ki a jazz, pop és skandináv kórusszene határain belül. A tökéletes hangzás iránti elköteleződésük, személyes hangvételük és saját szerzeményeik révén nemcsak az acappella zene megszállottjai, hanem más zenerajongók körében is ismertek. [2024.10.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu