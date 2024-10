Hogyan nevezzelek? Peller Károllyal Egy baráti társaság gyülekezik a szokványosan kellemesnek ígérkező vacsorához. De elég egyetlen este meg egyetlen név, hogy barátokból ellenségek, vidám időtöltésből ordibálás legyen. A nagy sikerű francia filmből készített előadást a tízéves Veres 1 Színház, amely jubileumát Peller Károly debütálásával ünnepli. Kellemes baráti vacsora egy párizsi lakás nappalijában. A házigazda tanár házaspár vendégei: a luxusingatlan-ügynök fivér és annak várandós felesége, valamint egy gyerekkori barát: a hallgatag harsonás. Ám a jó hangulat csak addig tart, amíg szóba nem kerül, milyen nevet kap a születendő gyermek. Milyen hatalma van a szavaknak és a neveknek? Milyen feszültségek rejtőznek baráti és családi kapcsolatokban? Hogyan hatnak ránk a sztereotípiák? Meddig humorizálhatunk egymással és hol a határa a jó ízlésnek? Kaphatja-e bármilyen gyermek a huszadik század legvéresebb kezű diktátorának keresztnevét? E kérdések szórakoztatóan, ugyanakkor mélyrehatóan bukkannak fel Alexandre de La Patellière és Matthieu Delaporte darabjában, ráébresztve a nézőt az emberi kapcsolatok összetettségére és törékenységére. A Hogyan nevezzelek? humorral átszőtt, mégis véresen komoly vita, amiben mindenki érintett, mindenki titkol valamit, mindenki ordít, hárít, főz, és még az is cigarettára gyújt, akinek ez tilos. A komoly kérdéseket is feszegető vígjáték filmváltozata két César-díjat is besöpört, és az egyik legsikeresebb francia film lett. A Veres 1 Színház előadásában öt éve töretlen sikerrel futó előadás októberben ismét látható Budapesten, méghozzá megújult szereposztásban, Peller Károllyal az egyik főszerepben. „A legfontosabb kérdés, amit körbejár a darab, hogy mennyire vagyunk őszinték önmagunkhoz, a családunkhoz, a közvetlen környezetünkhöz. Sok év ismeretség, bensőséges viszony ellenére is akad, amit nem mondunk el a szeretteinknek, mert félünk a lehetséges reakciótól. Sokszor nem akarunk fájdalmat okozni, sebeket feltépni, indokolatlanul védjük a konfliktustól a másikat, de leginkább magunkat. Gyakran nem beszélünk bizonyos dolgokról, mert azt reméljük, hogy majd megoldódik – vagy „magától” kibeszélődik. Könnyű olyankor hátradőlni, de mi történik, ha mégis kiderül valami? Pláne ha az minden mást is felszínre hoz? Erről mesél ez a történet – elképesztően viccesen – meg arról, hogyha mégis beszélni kezdünk, azt hogyan tesszük” – mondja Peller Károly, aki saját életében is megtapasztalta mindazt, amihez most majd a színpadon asszisztál. „A nővéremet gyerekkorunkban csúnyán megbántottam egy rossz mondattal. Meggyőződése volt, hogy én emlékszem erre, pedig nem. Negyven éven át cipelte ennek a fájdalmát anélkül, hogy tudtam volna róla. Tavaly említette meg, és beszéltük ki végre. Mennyi elfojtást spórolhattunk volna meg, ha hamarabb tudok minderről.” Peller Károly a hallgatag Claude szerepébe bújik, aki a történet szerint jó darabig csaknem észrevehetetlen, ám hamar kiderül, hogy az este legfontosabb titkát őrzi. „Őszintén pánikba estem, amikor először megláttam a szövegkönyvet. Ez ugyanis nem olyan darab, amiben jeleneteid vannak, és kettő között van időd végiggondolni a következő színre lépésedet. Itt bemegyek az elején, és az előadás szünetét leszámítva, a végén jövök ki. Az öt szereplő végig a színpadon van, egy térben, és elképesztő témaváltásokkal, szinte egymás szavába vágnak. Rendkívül precíz ritmusú a szöveg, és benne mindennek jelentősége van. Komoly koncentrálást igényel, úgyhogy gyakorlatilag éjjel-nappal a szöveget tanultam” – meséli Peller Károly, aki Kálid Artúr, Molnár Gyöngyi, Simon Kornél és Zorgel Enikő mellé csatlakozik a szereplőgárdában – és ezzel régi álma is valóra vált. „Régóta figyelem a Veres 1 Színházat, hiszen a közeli Kerepesen lakom. Bevallom, évek óta reménykedtem abban, hogy egyszer majd játszhatok itt. A csapat – túl azon, hogy rendkívül segítőkész a beállásom kapcsán – csupa olyan emberből áll, akikkel már sokféle helyzetben dolgoztunk, de együtt még sosem játszottunk. Végre! És ráadásul egy prózai előadásban. Szavam se lehet. De azért lesz!” Schlanger András rendezése október 4-étől látható a megújult szereposztásban, amellyel a Veres 1 Színház egyben fennállásának tizedik évét is ünnepli. A Hogyan nevezzelek? – már Peller Károllyal – október 20-án látható Budapesten is, a Belvárosi Színházban.

